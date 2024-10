Portail AXIS® 100% occultable : sécurité et esthétisme

1. Dimensions :

Hauteurs disponibles : 1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m

Passages : 3,00 / 3,50 / 4,00 m



2. Structure :

Remplissage : panneau AXIS C grands plis

Mailles : 200 x 55 mm

Diamètre du fil : 5 mm



3. Installation :

Sur platine ou à sceller

Gonds déportés réglables



4. Matériaux :

Acier galvanisé et plastifié polyester

Accessoires en aluminium et acier inoxydable



5. Finition :

Coloris standard : Vert 6005, Gris 7016 / 7030 / 7035, Noir 9005, Blanc 9010

Options : 200 coloris RAL, finitions texturées et mates, revêtement "Protect+"



6. Caractéristiques spécifiques :

Occultable (écart minimal entre vantail et poteaux)

Lisse haute en métal pour protéger des picots si non occulté

Changement possible du sens d'ouverture

Poignée UNIWING

Conforme à la norme EN12604



7. Garantie : 10 ans



8. Compatibilité :

Harmonie avec les panneaux et portillons AXIS



Le portail AXIS se caractérise par sa qualité professionnelle, sa facilité d'installation et sa possibilité d'occultation, offrant une solution sécurisée et esthétique pour les accès résidentiels ou professionnels.