LIXO® Bois 22 mm : occultation haut de gamme pour clôture durable et élégante

1. Matériau :

Lattes en pin du Nord traité autoclave classe 4

Bois certifié FSC (origine forêts du Nord de l'Europe)



2. Dimensions :

Épaisseur des lattes : 22 mm

Largeur des lattes : 47 mm (43 lattes) et 42 mm (2 lattes de rive)

Hauteurs disponibles : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



3. Composition du kit :

43 lattes de 47 mm

2 lattes de rive de 42 mm

4 à 6 renforts de 1,23 m (selon kit petits plis ou grands plis)



4. Compatibilité :

Kit universel pour panneaux petits plis et grands plis

Compatible avec panneaux de 2,48 m et 2,50 m de large



5. Finition :

Bords arrondis des lattes pour une esthétique soignée

Finition naturelle (le bois se fond dans l'environnement extérieur)



6. Durabilité : Garantie 10 ans contre les insectes xylophages



7. Installation :

Fixation recommandée : vis inox 15 mm, clous inox 15 mm ou agrafes inox 14 mm (non inclus)



8. Poids : environ 26 kg pour un kit complet



Le LIXO® Bois 22 mm se caractérise par son aspect naturel, sa durabilité et sa facilité d'installation, offrant une solution d'occultation esthétique et écologique pour les clôtures résidentielles et les lieux publics,