Portail autoportant ALLIX® : la solution idéale pour un accès sécurisé

Le portail autoportant ALLIX® se présente comme une solution de contrôle d'accès innovante et polyvalente, conçue et fabriquée en France. Ce système s'adapte à une variété d'environnements, allant des résidences collectives aux sites industriels, en passant par les espaces tertiaires et logistiques.

La flexibilité est au cœur de la conception d'ALLIX®, avec une gamme étendue de dimensions disponibles. Les hauteurs s'échelonnent de 1 à 2,50 mètres, tandis que les largeurs de passage varient de 3 à 10 mètres, permettant ainsi de répondre précisément aux exigences spécifiques de chaque projet. Cette adaptabilité est renforcée par un large choix de remplissages, offrant des possibilités de personnalisation esthétique et fonctionnelle.

En termes de sécurité et de praticité, ALLIX® se distingue par son design sans rail au sol, garantissant un passage fluide et dégagé. La robustesse du système est assurée par un moteur puissant, conçu pour résister aux contraintes extérieures et assurer un fonctionnement fiable dans diverses conditions.

Pour une protection optimale des composants techniques, ALLIX® propose en option une armoire ou une colonne technique. Cette solution intégrée sécurise non seulement le moteur mais aussi les systèmes de contrôle d'accès, offrant ainsi une protection complète contre les intempéries et les tentatives d'intrusion.