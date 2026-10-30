HCC260 : VMC double flux haut rendement faux plafond
La VMC double flux HCC260 a été conçue pour les constructions neuves et les rénovations de maisons individuelles ou d'immeubles résidentiels.
Ses dimensions et sa conception facilitent son installation en faux plafond ou au mur, dissimulée dans un placard : une hauteur de passage de 300 mm suffit.
Elle est équipée d'un échangeur thermique à contre-flux en plastique optimisé pour un très haut rendement : jusqu'à 98 % avec condensation, 94,1 % selon EN 13141-7 (sec) et 93 % selon le Passive House Institute, qui l'a certifiée composant Maison Passive. Ses moteurs de ventilateur EC basse consommation et ses 10 programmes hebdomadaires prédéfinis (plus 1 programme personnel) réduisent la consommation d'énergie en période de faibles besoins.
Le by-pass intégré, contrôlé automatiquement, permet à 100 % de l'air neuf de contourner l'échangeur pour rafraîchir le logement, par exemple les nuits d'été. La HCC260 propose aussi un mode Été, un mode Cheminée, une ventilation à la demande (avec sondes COV et humidité en accessoire), une inversion électronique gauche/droite des raccordements et une connexion Modbus TCP pour la gestion technique du bâtiment. Le système intelligent de protection antigel préserve l'échangeur en hiver.
Labels et certifications (détail) :
- Passivhaus (composant certifié Passive House Institute, ID 1698vs03, valide jusqu'au 31/12/2026)
- Etiquette énergie classe A (A+ avec kit capteurs)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Débit d'air maxi : 260 m³/h
Plage de fonctionnement DIBt : 50 à 180 m³/h ; Passivhaus : 70 à 140 m³/h
Rendement : 93,8 % (DIBt), 93 % (Passivhaus), 94,1 % (EN 13141-7 sec), jusqu'à 98 % avec condensation
Puissance électrique spécifique (PHI) : 0,37 Wh/m³
Classe SEC (climat moyen) : A, A+ avec kit capteurs COV + HR
Niveau sonore armoire (140 m³/h à 100 Pa) : 43 dB(A) Lw
Filtres compacts 50 mm : G4/G4 (option F7)
Température du local d'installation : +12 à +40 °C
Humidité max. de l'air extrait à 25 °C : 65 % HR
Température extérieure : -12 à +50 °C sans préchauffage, -25 à +50 °C avec préchauffage
Dimensions (L x H x l, hors support) : 600 x 1122 x 279 mm
Raccords de gaines : Ø 125 mm femelle
Poids : 34 kg
Isolation EPS : λ = 0,031 W/mK, U < 1
Classement feu : B2 (DIN 4102-1), E (EN 13501-1)
Alimentation : 230 V AC, 50 Hz
Consommation max. : 127 W sans préchauffage / 950 W avec
Indice de protection : IP20
Tuyau d'écoulement fourni : 1/2" - 2 m
Carrosserie : tôle 0,8 mm revêtement Aluzink
Labels et certifications
- Passivhaus
Divers
Installation en faux plafond ou murale (dissimulée dans un placard), support d'installation fourni
Raccordement des gaines à droite ou à gauche par inversion électronique
Connexion possible à un système de détection de fumée ou d'alarme incendie (via HAC2 ou entrée numérique)
Accessoires : commande filaire HCP11, télécommande sans fil HRC4, application GECO Dantherm, kit PC Tool, régulation HAC2, sondes COV et humidité, hygrostat, préchauffage électrique, kit pompe de relevage des condensats
Maintenance simple : changement des filtres une à deux fois par an
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
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- Ventilation
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