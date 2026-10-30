HCC260 : VMC double flux haut rendement faux plafond

La VMC double flux HCC260 a été conçue pour les constructions neuves et les rénovations de maisons individuelles ou d'immeubles résidentiels.

Ses dimensions et sa conception facilitent son installation en faux plafond ou au mur, dissimulée dans un placard : une hauteur de passage de 300 mm suffit.

Elle est équipée d'un échangeur thermique à contre-flux en plastique optimisé pour un très haut rendement : jusqu'à 98 % avec condensation, 94,1 % selon EN 13141-7 (sec) et 93 % selon le Passive House Institute, qui l'a certifiée composant Maison Passive. Ses moteurs de ventilateur EC basse consommation et ses 10 programmes hebdomadaires prédéfinis (plus 1 programme personnel) réduisent la consommation d'énergie en période de faibles besoins.

Le by-pass intégré, contrôlé automatiquement, permet à 100 % de l'air neuf de contourner l'échangeur pour rafraîchir le logement, par exemple les nuits d'été. La HCC260 propose aussi un mode Été, un mode Cheminée, une ventilation à la demande (avec sondes COV et humidité en accessoire), une inversion électronique gauche/droite des raccordements et une connexion Modbus TCP pour la gestion technique du bâtiment. Le système intelligent de protection antigel préserve l'échangeur en hiver.

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