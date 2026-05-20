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Hydrojoint 5 : pavé drainant

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Hydrojoint 5 : pavé drainant - Batiweb

Hydrojoint 5 : une nouvelle référence de pavé drainant.

Permettant d'obtenir une surface plate lisse et sûre, tout en absorbant des pluies intenses, les pavés Hyrdrojoint 5 s'utilisent pour la création de cheminements piétons, de passe pieds ou encore de parking. Ce pavé dispose en effet d'écarteurs de 5 cm et est parfaitement adapté à la circurlation des PMR. 

Matériaux (détail) :

  • 3 versions : classique, GBR (Granulats de Béton Recyclé) et Océan à partir de déchets de coquillages Saint-Jacques broyées en remplacement des granulats naturels. 

Labels et certifications (détail) :

  • Conforme à la norme NF P 98-335 et NF P 98-086.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Coloris : Gris, Quartz blanc, Calcaire jaune, Hourtin, Basalte, Pierre dorée, Graphite 74 et Porphyre rose.
En remplissage avec gravillons concassés 1/3 mm ils affichent une perméabilité de K =61,2 l/min/m² soit 10,200 l/s.

Labels et certifications

  • NF

Divers

Pose en bande sur lit de sable (dépourvu d'éléments fins ou argileux) ou gravillons.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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