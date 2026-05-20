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Pavé Newhedge drainant

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ALKERN

Ce pavé drainant permet une infiltration rapide des eaux de pluie, limitant ruissellement, flaques et risques d’inondation.

Les écarteurs de 5 mm, avec des joints remplis de gravillons (1/3 mm ou 2/4 mm concassés sans fines), assurent une bonne perméabilité. Antidérapant et facile d’entretien, il est pratique et sécurisant.

Labels et certifications (détail) :

  • Carrossable véhicules légers classe d'appelation T5

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Existe en version vieilli et classique.
Epaisseur : 6 cm
Dimensions : 15X15
Coloris : Ivory et Grey

Divers

Pose sur lit de sable (dépourvu d'éléments fins et d'éléments argileux ou organiques) et fond de forme drainant.
Pose en bande ou en opus.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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