Identifier et traiter les pathologies de l'humidité dans les bâtiments - TEC69

Les sources d’humidité dans les bâtiments se répartissent en trois grandes familles : les sources extérieures au bâtiment, les sources provenant du bâtiment lui-même, les sources liées aux usages. La plupart des bâtiments traditionnels étaient très peu étanches à l’air ; le taux de renouvellement de l’air y était important. Ceci créait des problèmes de chauffage mais elle permettait une évacuation facile de l’humidité de l’air intérieur sans créer de pathologie. Aujourd’hui les exigences de basse consommation font que l’on recherche au contraire la meilleure étanchéité à l’air possible, d’où l’apparition de l’humidité dans un grand nombre de circonstances.



Objectifs :

Être sensibilisé aux pathologies les plus courantes liées à l’humidité dans l’habitat neuf ou ancien.

Identifier leur origine, leur manifestation et leurs effets.

Faire le point sur quelques moyens de les prévenir.

Aborder les principaux remèdes.

Diplôme préparé : Autre Thème : Prévention des Pathologies Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir été confronté à des sinistres dans le domaine des fondations, connaître les principales pathologies, ou avoir suivi le stage « Principales pathologies dans les bâtiments » (TEC9). Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Exploitants - Experts juridiques et d’assurance - Bureaux de contrôle - Cadres de services techniques

Programme :

9h-17h30

Habib DJEDJIK, Ingénieur expert en construction



Les sources d’humidité :

Les différents types d’apparition de l’humidité : étanchéité à l’air, problèmes de ventilation, etc.

Liens entre insalubrité et conséquences sanitaires.



Identifier les pathologies liées à l’apparition de l’humidité :

Méthode déductive et approche analytique : observations, repérage, mesure de l’humidité.



Déterminer l’apparition de l’humidité et les dégâts encourus ou constatés :

Comment effectuer un diagnostic ? Établir la chaine des causes.

Les effets sur les matériaux et les conséquences sur les performances du bâtiment : condensation, transfert/absorption de vapeur, capillarité, gel ; effet sur l’isolation thermique et sur la durabilité ; corrosion ; dégradation des enduits et peintures.



Analyse d’une étude de cas :

Conduire un diagnostic de l’insalubrité, faire appel à son sens de l’observation de l’environnement au bâti.



Étude de cas.



Débriefing :

Principales solutions, pièges à éviter : prévenir et traiter la condensation et les remontées capillaires ; la ventilation : rôle, principes de conception et de réhabilitation ; séchage ; les mauvaises solutions.

Éléments de choix d’une solution.



