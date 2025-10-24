Inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm
Les inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm offrent une capacité portante optimale et une protection contre la compression de l’isolant.
Conçus pour être utilisés dans les supports de tuyaux, les supports de suspension et les colliers, ils supporteront les charges de compression imposées par les tuyauteries horizontales transportant de l’eau ou d’autres liquides.
Qu’est-ce qu’un insert de support de tuyaux isolés ?
Les inserts de support de tuyaux isolés sont conçus pour supporter les réseaux hydrauliques. Elles supportent les charges de compression imposées aux tuyauteries transportant de l’eau ou d’autres liquides.
Pourquoi les utiliser ?
- Les fonctions principales insert de support de tuyaux isolés sont de séparer la conduite du collier de manière à limiter le transfert calorifique de chaleur et la formation de ponts thermiques, ainsi que d’assurer un pare-vapeur continu.
- Comportement au feu
- Les inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm® ont une structure dense et réticulée qui empêche. En cas d’incendie, la surface extérieure forme une épaisse couche de carbone qui limite la transmission de la chaleur et freine la propagation des flammes.
- Pour plus d’informations, veuillez contacter le service technique de Kingspan Technical Insulation.
- Lutter contre les déperditions thermiques
- L’excellente résistance aux influences thermiques des inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm® provient principalement de leur structure à cellules fermées, optimisée pour résister aux transferts de chaleur. Les cellules fermées contiennent un agent gonflant efficace thermiquement, sans CFC/HCFC, avec un potentiel de déplétion ozonique (PDO) nul et un potentiel de réchauffement global (PRG) faible.
- Grâce à leur structure à cellules fermées et sans fibres, l’air ne peut pas pénétrer la mousse des les inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm®, contrairement à d’autres isolants qui sont donc moins performants.
Labels et certifications (détail) :
- En ce qui concerne les supports de tuyauterie dans les systèmes isolés, la norme BS 5970: 2012 (Isolation thermique des tuyauteries, conduits, équipements associés et autres installations industrielles dans la plage de température de -100 °C à +870 °C. Règles d’installation) recommande d’utiliser des inserts de support de tuyaux isolés et de fixer le support de tuyaux sur un isolant porteur du même matériau (ou compatible) que celui utilisé pour les tuyaux.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fournissent une capacité portante optimale et offrent une protection contre la compression de l’isolant
Conçus pour être utilisés dans les supports de tuyaux, les supports de suspension et les colliers
Supportent les charges de compression imposées par la tuyauterie horizontale transportant de l’eau ou d’autres liquide
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
