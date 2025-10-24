ConnexionS'abonner
Fermer

Inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm

Partager le produit
Kingspan Technical Insulation

Les inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm offrent une capacité portante optimale et une protection contre la compression de l’isolant.

Conçus pour être utilisés dans les supports de tuyaux, les supports de suspension et les colliers, ils supporteront les charges de compression imposées par les tuyauteries horizontales transportant de l’eau ou d’autres liquides.

Qu’est-ce qu’un insert de support de tuyaux isolés ?
Les inserts de support de tuyaux isolés sont conçus pour supporter les réseaux hydrauliques. Elles supportent les charges de compression imposées aux tuyauteries transportant de l’eau ou d’autres liquides.

Pourquoi les utiliser ?

  • Les fonctions principales insert de support de tuyaux isolés sont de séparer la conduite du collier de manière à limiter le transfert calorifique de chaleur et la formation de ponts thermiques, ainsi que d’assurer un pare-vapeur continu.
  • Comportement au feu
  • Les inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm® ont une structure dense et réticulée qui empêche. En cas d’incendie, la surface extérieure forme une épaisse couche de carbone qui limite la transmission de la chaleur et freine la propagation des flammes.
  • Pour plus d’informations, veuillez contacter le service technique de Kingspan Technical Insulation.
  • Lutter contre les déperditions thermiques
  • L’excellente résistance aux influences thermiques des inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm® provient principalement de leur structure à cellules fermées, optimisée pour résister aux transferts de chaleur. Les cellules fermées contiennent un agent gonflant efficace thermiquement, sans CFC/HCFC, avec un potentiel de déplétion ozonique (PDO) nul et un potentiel de réchauffement global (PRG) faible.
  • Grâce à leur structure à cellules fermées et sans fibres, l’air ne peut pas pénétrer la mousse des les inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm®, contrairement à d’autres isolants qui sont donc moins performants.

Labels et certifications (détail) :

  • En ce qui concerne les supports de tuyauterie dans les systèmes isolés, la norme BS 5970: 2012 (Isolation thermique des tuyauteries, conduits, équipements associés et autres installations industrielles dans la plage de température de -100 °C à +870 °C. Règles d’installation) recommande d’utiliser des inserts de support de tuyaux isolés et de fixer le support de tuyaux sur un isolant porteur du même matériau (ou compatible) que celui utilisé pour les tuyaux.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fournissent une capacité portante optimale et offrent une protection contre la compression de l’isolant
Conçus pour être utilisés dans les supports de tuyaux, les supports de suspension et les colliers
Supportent les charges de compression imposées par la tuyauterie horizontale transportant de l’eau ou d’autres liquide

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Kingspan Technical Insulation - Batiweb

Kingspan Isolation Technique fait partie du groupe Kingspan. L’entité est spécialisée dans les...

Visbeekstraat 24
2300 Turnhout
Belgique

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.