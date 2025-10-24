Isolant pour conduits Kooltherm
Conçu pour être utilisé autour de conduits rectangulaires, circulaires et ovales plats, l’isolant pour conduits Kooltherm est l’un des produits les plus minces et les plus efficaces sur le plan thermique couramment disponibles pour l’isolation des conduits. Il peut être utilisé pour isoler les conduits installés à l'intérieur et à l'extérieur dans les services du bâtiment et les applications CVC.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Une isolation plus fine permet d’atteindre les normes de performance thermique spécifiées et d’optimiser l’espace
Convient aux projets de construction neuve et de rénovation dans de nombreux secteurs
Léger et facile à manipuler, ce qui rend le produit rapide à installer
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Isolant pour tuyaux Kooltherm
L’isolant pour tuyaux Kooltherm est une solution d’isolation pour la tuyauterie de services du bâtiment et de CVC. C’est l’un des produits les plus fins et les plus efficaces...
Inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm
Les inserts de support de tuyaux isolés Kooltherm offrent une capacité portante optimale et une protection contre la compression de l’isolant. Conçus pour être utilisés...
Mastic Intumescent K-Stop® Plus : protection passive contre incendie
Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus de Kingspan est conçu pour empêcher la propagation du feu, des gaz et de la fumée à travers les joints et les réservations dans...
Système KoolDuct : conduits pré-isolés
Conçu pour les systèmes de ventilation mécanique, de chauffage et de climatisation, le système KoolDuct de Kingspan convient aussi bien aux projets de construction qu’aux...