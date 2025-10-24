Conçu pour être utilisé autour de conduits rectangulaires, circulaires et ovales plats, l’isolant pour conduits Kooltherm est l’un des produits les plus minces et les plus efficaces sur le plan thermique couramment disponibles pour l’isolation des conduits. Il peut être utilisé pour isoler les conduits installés à l'intérieur et à l'extérieur dans les services du bâtiment et les applications CVC.