Isolant pour conduits Kooltherm

Kingspan Technical Insulation

Conçu pour être utilisé autour de conduits rectangulaires, circulaires et ovales plats, l’isolant pour conduits Kooltherm est l’un des produits les plus minces et les plus efficaces sur le plan thermique couramment disponibles pour l’isolation des conduits. Il peut être utilisé pour isoler les conduits installés à l'intérieur et à l'extérieur dans les services du bâtiment et les applications CVC.

Une isolation plus fine permet d’atteindre les normes de performance thermique spécifiées et d’optimiser l’espace
Convient aux projets de construction neuve et de rénovation dans de nombreux secteurs
Léger et facile à manipuler, ce qui rend le produit rapide à installer

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
