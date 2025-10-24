ConnexionS'abonner
Isolant pour tuyaux Kooltherm

Kingspan Technical Insulation

L’isolant pour tuyaux Kooltherm est une solution d’isolation pour la tuyauterie de services du bâtiment et de CVC.

C’est l’un des produits les plus fins et les plus efficaces sur le plan thermique pour l’isolation des tuyauteries. Offrant d’excellentes performances au feu et à la fumée, l’isolant pour tuyaux Kooltherm convient aux tuyauteries en acier doux, en acier inoxydable, en acier au carbone, en cuivre, en multiplex et en plastique.

Une isolation plus fine permet d’atteindre les normes de performance thermique spécifiées et d’optimiser l’espace
Léger et facile à manipuler, ce qui rend le produit rapide à installer
Excellente performance au feu et à la fumée

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Kingspan Isolation Technique fait partie du groupe Kingspan. L’entité est spécialisée dans les...

Visbeekstraat 24
2300 Turnhout
Belgique

