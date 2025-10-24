L’isolant pour tuyaux Kooltherm est une solution d’isolation pour la tuyauterie de services du bâtiment et de CVC.

C’est l’un des produits les plus fins et les plus efficaces sur le plan thermique pour l’isolation des tuyauteries. Offrant d’excellentes performances au feu et à la fumée, l’isolant pour tuyaux Kooltherm convient aux tuyauteries en acier doux, en acier inoxydable, en acier au carbone, en cuivre, en multiplex et en plastique.