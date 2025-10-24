Mastic Intumescent K-Stop® Plus : protection passive contre incendie
Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus de Kingspan est conçu pour empêcher la propagation du feu, des gaz et de la fumée à travers les joints et les réservations dans les murs et les planchers coupe-feu, y compris celles créées pour les équipements techniques dans les bâtiments. Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus préserve également les performances acoustiques prévues lors de la conception.
Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus durcit lorsqu’il est soumis aux conditions atmosphériques, néanmoins il conserve un certain degré d’élasticité pour permettre la déformation du joint. En cas d’exposition au feu, le Mastic Intumescent K-Stop® Plus crée un joint coupe-feu robuste en formant un résidu carboné intumescent durable.
Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus peut être utilisé avec un matériau de remplissage approprié, comme de la laine de roche, afin de garantir un rapport largeur / profondeur correct et limiter le rétrécissement du mastic pendant le durcissement. La profondeur minimale et la largeur maximale des joints sont indiquées dans les instructions d’installation.
Une fois activé, le matériau se dilate (intumescence) et empêche le passage du feu et de la fumée pendant une durée pouvant atteindre 4 heures en fonction de l’application.
Labels et certifications (détail) :
- Avis technique basé sur la norme EN 1366-3: 2021* (Essais de résistance au feu des installations techniques - Joint de pénétration)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Excellente résistance au feu - jusqu'à 4 heures, dans certains cas.
Facile à utiliser
Excellente adhérence
Propriétés générales
Temps d’application plus rapides et utilisation minimale de matériau en raison de sa capacité à atteindre des niveaux de résistance au feu élevés tout en étant posé sur une seule face.
Classé pour l’étanchéité au feu de tous les types de constructions, comme les cloisons sèches, les murs en maçonnerie, les murs en béton, les planchers en béton et les planchers en composite.
Classé coupe-feu pour les réservations avec des équipements techniques qui traversent les murs et les planchers en bois lamellé croisé.
Classé pour l’étanchéité au feu de tous les types de réservations réalisées pour le passage des équipements techniques, tels que les câbles, les faisceaux de câbles, les conduits de câbles, les tuyaux en acier, les tuyaux en cuivre, les tuyaux composites, les tuyaux en PVC, les tuyaux en PE, les tuyaux en ABS, les tuyaux en PP et les conduits double paroi en PEX.
Labels et certifications
- EN
