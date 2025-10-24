Mastic Intumescent K-Stop® Plus : protection passive contre incendie

Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus de Kingspan est conçu pour empêcher la propagation du feu, des gaz et de la fumée à travers les joints et les réservations dans les murs et les planchers coupe-feu, y compris celles créées pour les équipements techniques dans les bâtiments. Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus préserve également les performances acoustiques prévues lors de la conception.

Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus durcit lorsqu’il est soumis aux conditions atmosphériques, néanmoins il conserve un certain degré d’élasticité pour permettre la déformation du joint. En cas d’exposition au feu, le Mastic Intumescent K-Stop® Plus crée un joint coupe-feu robuste en formant un résidu carboné intumescent durable.

Le Mastic Intumescent K-Stop® Plus peut être utilisé avec un matériau de remplissage approprié, comme de la laine de roche, afin de garantir un rapport largeur / profondeur correct et limiter le rétrécissement du mastic pendant le durcissement. La profondeur minimale et la largeur maximale des joints sont indiquées dans les instructions d’installation.

Une fois activé, le matériau se dilate (intumescence) et empêche le passage du feu et de la fumée pendant une durée pouvant atteindre 4 heures en fonction de l’application.

