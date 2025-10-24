Système KoolDuct : conduits pré-isolés
Conçu pour les systèmes de ventilation mécanique, de chauffage et de climatisation, le système KoolDuct de Kingspan convient aussi bien aux projets de construction qu’aux projets de rénovation dans les secteurs résidentiel, commercial, public, de l’industrie légère et des loisirs.
Caractéristiques techniques
Idéal là où les bâtiments existants ont des capacités de charge insuffisantes pour les nouvelles charges de service
Les conduits de faible poids fabriqués en sections allant jusqu’à 2.95 m de long permettent une installation rapide
Les taux de fuite d’air peuvent être réduits à une fraction de ceux typiques des conduits rectangulaires en tôle
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
