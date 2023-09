Isolation thermique par l’extérieur avec bardage rapporté, vêture ou vêtage - TEC80

Publics ciblés :

Maitres d’œuvre : Bureaux d’études et d'ingénierie - Contrôleurs techniques – Architectes

Maitres d’ouvrage : Gestionnaires de parcs immobiliers - Responsables de la maintenance et de l’exploitation- Responsables de projets de construction et de réhabilitation - Fabricants de revêtements - Industriels - Entreprises de bâtiment - Bureaux de contrôles -Enseignants et formateurs