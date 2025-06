Mortier pour effet béton cité ULTRATOP LOFT

Ultratop Loft F est un mortier spécifique pour la réalisation de sols et de murs décoratifs intérieurs à effet “béton ciré”.

Sa facilité d’utilisation, sa polyvalence et sa résistance à l’abrasion en font un produit particulièrement adapté pour la réalisation de sols soumis à un trafic piétonnier intense, tels que les bars, magasins, restaurants, réceptions d’hôtels, résidences privées, cafés, hôtels, halls d’exposition, etc.

La consistance du produit, la faible épaisseur des couches, la possibilité de l’appliquer verticalement et le choix important de teintes permet de créer des finitions uniques et singulières, dans les bâtiments neufs ou en rénovation.