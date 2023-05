Micro-béton à prise rapide pour le scellement de tampon de voirie MAPEGROUT ROAD 120

Couleur : noir

Epaisseur d’application : minimum 30 mm

Mélange : manuel possible (brouette) et mécanique (malaxeur)

Durée pratique d’utilisation : à 20°C environ 20 min

Fin de prise : à 20°C environ 30 min

Consommation : Environ 20 kg /m² /cm d’épaisseur

Conditionnement : 25 kg en sac plastique

Stockage : 12 mois dans l’emballage d’origine à l’abri de l’humidité et fermé à compter de la date de fabrication.