Mortier colle spécial grand format de carreaux KERAFLEX MAXI S

Mortier colle amélioré et déformable, à consistance variable (normale ou fluide) pour la pose de carrelage en sols et murs intérieurs et extérieurs.

Les + produits :

Double consistance

Spécial carreaux grands formats

Sac à ouverture facile

Technologie Low Dust® : faible émission de poussière

Labels et certifications (détail) :