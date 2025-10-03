Lino Materiale : linoléum naturel au liège
La collection Lino Materiale met en valeur le liège, un ingrédient clé de la recette originale depuis sa création.
Ce revêtement de sol biosourcé associe des granulés de liège à des ingrédients naturels tels que l'huile de lin, la résine de pin et la poudre de bois, offrant une texture unique et des propriétés apaisantes dans les environnements intérieurs éducatifs et commerciaux.
Matériaux (détail) :
- Envers en jute, huile de lin, résine de pin, poudre de bois, granulés de liège
Labels et certifications (détail) :
- Cradle to Cradle Silver
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Linoléum homogène compact, en lés de 2 m, épaisseur totale : 2,5 mm (couche d’usure dans la masse).
Poids : 2 650 g/m².
Résistance au poinçonnement statique : 0,08 mm.
Affaiblissement acoustique : 9 dB (ou 14 dB avec sous-couche Elafono).
Résistance au glissement : R9.
Classement feu : Cfl-s1.
Format: Rouleau 2 x ≤32m
Le revêtement pourra être soudé à des plinthes, et angles préformés ou bien associé à des plinthes MDF revêtues du même revêtement.
Matériaux
- Liège
Labels et certifications
- COV A+
Divers
Emissions COV très faibles : ≤ 10 µg/m³, classé A+.
Naturellement antibactérien (ISO 22196).
Composition : jusqu’à 96 % de matières naturelles, dont 83 % renouvelables.
83 % biosourcé, 39 % recyclé, sans phtalate, formaldéhyde ni biocide.
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Logement collectif
- Maison individuelle
