ConnexionS'abonner
Fermer

Lino Materiale : linoléum naturel au liège

TARKETT
Partager : 

La collection Lino Materiale met en valeur le liège, un ingrédient clé de la recette originale depuis sa création.

Ce revêtement de sol biosourcé associe des granulés de liège à des ingrédients naturels tels que l'huile de lin, la résine de pin et la poudre de bois, offrant une texture unique et des propriétés apaisantes dans les environnements intérieurs éducatifs et commerciaux.

Matériaux (détail) :

  • Envers en jute, huile de lin, résine de pin, poudre de bois, granulés de liège

Labels et certifications (détail) :

  • Cradle to Cradle Silver

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Linoléum homogène compact, en lés de 2 m, épaisseur totale : 2,5 mm (couche d’usure dans la masse).
Poids : 2 650 g/m².
Résistance au poinçonnement statique : 0,08 mm.
Affaiblissement acoustique : 9 dB (ou 14 dB avec sous-couche Elafono).
Résistance au glissement : R9.
Classement feu : Cfl-s1.
Format: Rouleau 2 x ≤32m
Le revêtement pourra être soudé à des plinthes, et angles préformés ou bien associé à des plinthes MDF revêtues du même revêtement.

Matériaux

  • Liège

Labels et certifications

  • COV A+

Divers

Emissions COV très faibles : ≤ 10 µg/m³, classé A+.
Naturellement antibactérien (ISO 22196).
Composition : jusqu’à 96 % de matières naturelles, dont 83 % renouvelables.
83 % biosourcé, 39 % recyclé, sans phtalate, formaldéhyde ni biocide.

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.