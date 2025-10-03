Lino Materiale : linoléum naturel au liège

La collection Lino Materiale met en valeur le liège, un ingrédient clé de la recette originale depuis sa création.

Ce revêtement de sol biosourcé associe des granulés de liège à des ingrédients naturels tels que l'huile de lin, la résine de pin et la poudre de bois, offrant une texture unique et des propriétés apaisantes dans les environnements intérieurs éducatifs et commerciaux.

Matériaux (détail) :

Envers en jute, huile de lin, résine de pin, poudre de bois, granulés de liège

Labels et certifications (détail) :