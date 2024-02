Nevis Plus R32 : le premier chauffe‑eau hybride connecté du marché de classe A

Classe énergétique A+++ en refroidissement et A++ en chauffage.

COP chauffage à 7°C jusqu'à 4,6.

3 niveaux de filtration de l'air : pré filtre captant les pollens, poussières + filtre charbon actif absorbant les odeurs ; filtre chimique permettant de capter les polluants chimiques (formaldéhyde et Composant Organique Volatile) ; filtre par ionisation permettant de "casser" la structure interne des bactéries et d'éliminer ainsi leur caractère pathogène.

Fonction SILENCE permettant d'atteindre un niveau acoustique de 20,5 dB(A) à l'intérieur.

Fonction FOLLOW ME (la télécommande fait office de sonde d'ambiance).

Fonction BREEZE AWAY (réorientation du flux d'air).

Fonction SWING (réglage du flux d'air verticalement et/ou horizontalement).

Fonction iCLEAN qui permet d'éliminer les poussières, moisissures et graisse de l'échangeur.

Modulation de puissance 3D Inverter.

Télécommande fournie (émission/réception jusqu'à 8 mètres).

Pilotable à distance grâce à la clé WiFi livrée et via l'appli ARISTON CLIMA.

Simplicité d'installation grâce à la plaque de fixation équipée de graduation et d'un niveau à bulle.

Entretien rapide des filtres démontables, des pales du ventilateur, des ailettes de l'échangeur ainsi que du bac de drainage.

Réfrigérant R32 à faible pouvoir de réchauffement global.

Détection de fuite de réfrigérant.