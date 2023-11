Nuos Primo HC : chauffe-eau thermodynamique

Technologie Inverter : modulation de la puissance en fonction des besoins pour le chauffage de l’eau.

80 % d’économies d’énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique.

Performance optimisée : COP jusqu’à 3,55.

Temps de chauffe rapide < 6h.

Température de consigne maximale de 62°C en PAC seule, jusqu'à -10° de température d'air extérieure.

Volume d'eau chaude sanitaire disponible maximale de 376 litres selon EN16147.

Très silencieux : 56 dB(A) de pression acoustique.

Compatible avec une installation photovoltaïque en autoconsommation et Smart Grid.

Fluide réfrigérant haute performance R134a, compatible R513a.

Liaisons frigorifiques de 2 à 20 m entre la PAC et le ballon, et un dénivelé de +/- 10 m.

Connectivité embarquée pour l'utilisateur avec Aqua Ariston Net.

Indicateur TILTWATCH : permet de contrôler si les produits ont voyagé dans la bonne position.