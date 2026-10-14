Nimbus 5 R290 : la pompe à chaleur air/eau haute température tout-en-un, pensée pour simplifier vos chantiers

Nimbus 5 est la nouvelle pompe à chaleur air/eau monobloc R290 d'Ariston : départ d'eau jusqu'à 75 °C, de 3 à 15 kW, avec les équipements essentiels intégrés d'usine.

Haute température sans appoint, elle permet de conserver les radiateurs existants dans de nombreux projets de rénovation, avec un COP jusqu'à 3,1 à -7/35 °C. Protection antigel montée d'usine, filtre magnétique, pot à boue, vase d'expansion de 12 L, sonde extérieure, régulation Sensys HD 2 et passerelle WiFi sont livrés de série (selon version) : moins d'accessoires à chiffrer et moins de temps de pose.

Grâce à la modulation du compresseur jusqu'à 18 Hz et à un volume d'eau minimum de 5 L/kW, le ballon tampon est inutile dans la majorité des cas. Raccordements hydrauliques orientables, borniers à levier type WAGO, accès aux composants par l'avant et le côté, mise en service guidée : chaque étape est simplifiée. Trois configurations s'adaptent à chaque chantier : Compact (ballon d'eau chaude sanitaire de 180 L intégré), Plus (ballon déporté en option) et Pocket (module installable à l'extérieur). Toute la gamme bénéficie de l'agrément Bonus PAC de l'ADEME.

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