Bande à joint papier hydro spéciale pièces humides

SEMIN
La bande à joint papier hydro permet de réaliser les joints des plaques de plâtre. C’est un papier kraft avec traitement hydrofuge.

Disponibles en 30ML et 50ML et largeur 51mm.

Les avantages de la bande à joint papier hydro :

  • 3X plus économique qu’un système classique avec SPEC pour une douche
  • Spéciale pièces humides
  • Performance hydro-renforcée

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Bande à joint papier hydro
Largeur : 51mm
Spéciale pièces humides
Performance hydro-renforcée
30ML et 50ML
Consommation moyenne de bande : 1.4m de bande par m² de plaque de plâtre
Masse volumique : 165grs/m²
Règlementation : NF EN 13963
Le système complet est conforme au DTU 25-41.

Labels et certifications

  • NF

Divers

Jointement hydro des joints de plaques de plâtre
Produits SEMIN associés : Enduits CE78 HYDRO / CE 78 POUDRE / CE 78 PÂTE

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Autres produits

