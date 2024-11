Pergola bioclimatique aluminium et fermetures latérales série 7300

Découvrez la solution de pergola bioclimatique aluminium Sepalumic qui offre des conditions optimales pour profiter de l’extérieur tout au long de l’année.

Grâce aux lames orientables de 0 à 135°, la pergola bioclimatique donne la possibilité de régler le niveau de luminosité sur la terrasse. Entre ombre et lumière, elle joue parfaitement son rôle de protection solaire. De même, l’ouverture des lames contribue à une circulation naturelle de l’air. L’utilisateur final peut régler à tout moment l’inclinaison des lames via une télécommande.

En position fermée, les lames de la pergola se transforment en plafond pour une protection efficace contre la pluie et autres intempéries. La pergola dispose de capteur de vent et pluie pour une fermeture automatique. La terrasse peut ainsi être utilisée en toutes saisons.

La pergola bioclimatique constitue une solution parfaite pour tous les espaces de vie : maison individuelle, hôtel, restaurant, école, commerce, etc.

La pergola bioclimatique aluminium 7300 propose une esthétique raffinée et moderne :

Design épuré

Aucune vis apparente

Aspect plafond plat

Motorisation cachée

Descente d’eau pluviale intégrée dans la structure

Cette pergola bioclimatique garantit sécurité et fiabilité. Le CSTB a validé sa résistance aux rafales de vent, son étanchéité et sa capacité d’évacuation des eaux de pluie.

En plus de la toiture bioclimatique, la pergola aluminium Sepalumic propose d’autres solutions de toitures :

Lames fixes/lambourdes

Panneaux pleins

Panneaux phovoltaïques

Pour renforcer la protection offerte par la pergola, plusieurs solutions de fermetures latérales sont possibles :

Coulissants panoramiques

Persiennes fixes

Persiennes coulissantes

Persiennes repliables

Store screen

Par ailleurs, la pergola bioclimatique aluminium 7300 est entièrement personnalisable avec plusieurs options disponibles :

Espace Clarté : intégration d’un puit de lumière pour éclairer une pièce attenante

Coursive pour une protection renforcée et une esthétique originale

Eclairage LED dans les profils latéraux ou intégré dans les lames

Enceinte audio Bluetooth

Store motorisé

Poteaux déportés

Bicoloration (couleur différente entre les profils latéraux et les lames de la pergola)

Exemples de configurations possibles pour la pergola :

Adossée

Autoportante

En angle

Semi-adossée

Entre-murs

Couplées

Poteau décalé

ILO (solution de pergola aluminium avec sol intégré développée par Sepalumic)

Fabrication :

Assemblage en coupe droite ou coupe d’onglet

Renfort de liaison pour rigidifier la structure

Réservation poutre pour chemins de câblages

Closoir cache moteur pré-usiné et pré-drainé

Kit d’entrainement optimisé

Pose :

Porte lame réversible pré-usiné

Moteur intégré dans la poutre

Insertion simplifiée des lames

Labels et certifications (détail) :