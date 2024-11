Baie coulissante aluminium minimale 6700 Confort +

La baie coulissante aluminium 6700 Confort + est la nouvelle gamme de coulissants Sepalumic aux lignes minimales et aux performances maximales.

Cette nouvelle génération de coulissants aluminium offre des solutions parfaites, en neuf comme en rénovation.

La baie vitrée coulissante 6700 fait merveille avec ses hautes performances thermiques et acoustiques, son niveau de sécurité renforcé et la finesse de ses profils aluminium. Son design contemporain en fait la solution idéale pour les maisons individuelles et villas d’architectes.

Le coulissant Confort + bénéficie d’une conception innovante :

Masses vues ultra fines : montant de tête de 59mm, montant central de 30mm et traverse d’ouvrant de 55mm

Drainages masqués et busette invisible

Nouveau système d’étanchéité sur traverse haute

Alignement dormant/ouvrant affleurant

Amélioration de la rupture de pont thermique

Meilleure transmission lumineuse

Seuil PMR à rupture de pont thermique

Gamme de poignées exclusive et design

Côté fabrication, la baie coulissante a été optimisée pour faciliter le travail des menuiseries aluminium :

Prémontage des accessoires

Temps de fabrication réduit

Temps de pose diminué

Usinage optimisé

La baie vitrée 6700 de Sepalumic offre également une sécurité renforcée :

Crémone jusqu’à 4 points

Doigt inox double fonction

Effet bilame maitrisé

Grande résistance

Durabilité

Avec ses multiples configurations, la baie coulissante minimale 6700 offre un large panel de solutions pour répondre à tous les projets.

Coulissant à galandage :

Le vantail se fond dans le mur pour une ouverture totale sur l’extérieur

Profils aluminium ultra fins pour un apport maximal de lumière naturelle

Finition esthétique soignée

Alignement de l’ouvrant et du dormant pour un effet plat contemporain

Système de pose identique au coulissant traditionnel

Capot de reprise d’isolation facilitant l’accès au refoulement

Profondeur d’isolation de 160 mm (1 rail) ou de 220mm (2 rails)

Coulissant Coulifix :

Un châssis fixe et un vantail mobile

Idéal pour de petits espaces comme un appartement ou une véranda

Ouverture que d’un seul côté du coulissant

La partie fixe donne une surface vitrée plus importante et donc une meilleure luminosité

Coupe d’onglet

Pose en applique intérieure

Coulissant d’Angle :

Solution architecturale

Ouverture panoramique sur l’extérieur avec un apport maximal de lumière naturelle

Grandes dimensions : de 4 à 6 vantaux

Angle entrant ou sorant

Design épuré et moderne

Homogénéité des masses vues entre la traverse et le montant d’ouvrant

Dormant coupe d’onglet

Disponible également en galandage

Coulissant XL :

Baie coulissante jusqu’à 3000m de hauteur et 4000m de largeur

Grandes ouvertures pour une transition parfaite entre l’intérieur et l’extérieur

Surface vitrée de 12m²

Coupe droite ou coupe d’onglet

Double renfort sur montant de tête

Confort de roulement : galet double inox jusqu’à 250kg/vantail

Coulissant Dormant Caché :

Châssis intégré dans le doublage du mur

Profils aluminium quasiment invisible de l’extérieur

+ 10% de surface vitrée en comparaison à un coulissant traditionnel

Meilleure transmission lumineuse

Disponible en configuration traditionnelle

Enfin, la baie vitrée coulissante 6700 Confort + est personnalisable à la couleur de votre choix, de même que les accessoires. La bicoloration est également possible afin d’avoir une teinte différente entre l’intérieur et l’extérieur.

Labels et certifications (détail) :