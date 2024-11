Fenêtre aluminium 5700 à ouvrant visible

La fenêtre aluminium à ouvrant visible de Sepalumic affiche un look traditionnel tout en offrant isolation, durabilité et élégance.

C’est la fenêtre « classique » où la partie mobile de la menuiserie est visible quand la fenêtre est fermée. Une esthétique détaillée qui peut s’adapter à tous les styles architecturaux et qui s’inscrit en complément de la gamme de fenêtres aluminium Sepalumic.

Cette fenêtre aluminium repose sur un dormant de 70 mm et multi chambre. Elle dispose d’une excellente isolation, aussi bien thermique qu’acoustique. Une barrière contre les pertes de chaleur en été et qui conserve une fraîcheur intérieure en été.

C’est également une gardienne du silence en minimant la transmission des bruits extérieurs indésirables. Elle contribue ainsi à créer un environnement agréable et reposant à l’intérieur de l’habitat.

En neuf comme en rénovation, cette fenêtre à ouvrant visible se démarque par sa grande adaptabilité et sa facilité de pose pour les artisans.

C’est une fenêtre sur-mesure puisque de nombreuses teintes et finitions sont disponibles. La bicoloration est également possible afin d’avoir une couleur côté intérieur qui soit différente de la couleur côté extérieur. De plus, les accessoires (poignées, paumelles) peuvent être mis à la même couleur que la fenêtre.

Par ailleurs, la fenêtre à ouvrant visible se décline en fenêtre cintrée pour un style et une élégance alliant la tradition et la modernité.

Côté fabrication, la fenêtre à ouvrant visible propose un assemblage en coupe d’onglet par équerre à pion ou à sertir. Elle est disponible en G16A13 ou en gorge européenne.

Système G16A13 :

Face vue aluminium ouvrant/dormant 100,8 mm

Battement central vue extérieure : 115,8 mm

Ouvrant simple à clamer ou tubulaire à ficher

Paumelle à clamer

Paumelle à ficher

Compatible avec solutions de vérandas aluminium 7700

Système GE :

Face vue aluminium ouvrant/dormant : 85,5 mm

Battement central vue extérieure : 137,8 mm

Accessoires visibles ou invisibles

Dormant avec double équerre commune à pion ou à visser avec usinage en un seul passage

Pose :

Rénovation : double pied de clippage ou dormant couvre-joint pose de face

Neuf (100 à 200mm) : tapée rapportée et couvre-joint intégré

Labels et certifications (détail) :