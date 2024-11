Mur-rideau aluminium ultra-fin W44

Adapté aux villas d’exception comme aux grands projets architecturaux, le mur-rideau aluminium W44 est un modèle de luminosité, de performances, de légèreté et d’élégance.

Mur-rideau le plus fin du marché (44 mm de face vue), il compose une façade entièrement vitrée et transparente qui met en valeur les lignes horizontales et verticales du bâti en jouant avec les couleurs et les lumières.

Il offre une expérience exceptionnelle avec un intérieur inondé de lumière naturelle. La très grande surface vitrée donne aussi une vue imprenable sur l’extérieur.

Grâce à un cadre aluminium de 44 mm, le mur-rideau s’intègre à merveille dans le cadre d’une rénovation ou d’une habitation neuve. Son esthétique épurée et minimale en fait une solution tendance pour bénéficier d’un maximum de lumière et d’ouverture sur l’extérieur. Grâce à la résistance et la robustesse de l’aluminium, ce mur-rideau se distingue par son caractère intemporel et durable.

Côté performances, le mur-rideau W44 jouit d’une isolation thermique et acoustique optimale. Il profite aussi d’une étanchéité de premier ordre pour répondre aux exigences du milieu tertiaire : hôtel, restaurant, bureaux, hôpital, centre commercial…

De plus, ce mur-rideau aluminium peut être utilisé dans des maisons à haute performance énergétique via l’intégration de triple vitrage.

Configurations possibles :

Mur-rideau grille

Ouvrant italienne VEC grille

Ouvrant italienne VEP grille

Ouvrant OF/OB visible grille

Mur-rideau trame horizontale

Ouvrant italienne VEC trame horizontale

Fabrication et pose simplifiées :

Serreur en PVC avec joints pré-montés co-extrudés

Etanchéité réalisée entre poteaux et traverses par mousse d’étanchéité

Débit des traverses en coupe droite : pas d’usinage en extrémité

Compatibilité avec la gamme 70 et châssis respirant Sepalumic

Sécurité :

Résistance de l’aluminium

Grande inertie

Essais sismiques validés par le CSTB pour la zone métropolitaine

Personnalisation :

Plusieurs choix de configurations possibles pour un mur-rideau sur-mesure

Capots personnalisables selon plusieurs formes (plat, bombé, ogive, en I, en U…)

Accessoires pouvant être laqués à la couleur des profils aluminium

Labels et certifications (détail) :