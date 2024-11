Coulissant aluminium 6700 I-Process

La baie coulissante 6700 I-Process est la solution de coulissant aluminium Sepalumic dédiée aux grands projets.

Son design harmonieux, ses hautes performances thermiques/phoniques et son niveau de sécurité optimal conviennent parfaitement aux exigences propres aux bâtiments tertiaires et logements collectifs.

Développée pour une production industrielle, la baie coulissante I-Process incarne le meilleur rapport performance/productivité afin d’avoir une fabrication optimisée.

Plus fin, plus performant et plus rapide à fabriquer, le coulissant 6700 I-Process représente une vision moderne et industrielle de la menuiserie aluminium.

L’essentiel des accessoires liés à une meilleure performance thermique sont directement intégrés dans la structure du coulissant. Il n’y a pas d’éléments complémentaires à débiter et de profils rapportés afin de réduire considérablement le temps de fabrication.

Par ailleurs, le coulissant 6700 I-Process fera le bonheur des futurs propriétaires en baignant les intérieurs de lumière naturelle tout en créant une magnifique ouverture sur la terrasse. Les propriétés isolantes du coulissant créeront un environnement agréable en toutes saisons.

Disponible en version traditionnelle, la baie coulissante I-Process se décline en coulissant à galandage et en coulissant grande hauteur.

Coulissant à galandage I-Process :

Pour une ouverture complète sur la terrasse

Environnement de pose simplifié

Système de pose identique à la configuration traditionnelle grâce à des profils communs

Accroche optimisée pour la fixation murale

Capot de reprise d’isolation pour faciliter l’accès au refoulement

Profondeur d’isolation : 160 mm pour 1 rail, 220 mm pour 2 rails

Option galandage isolé : développement d’un système de fixation de l’isolant côté refoulement

Coulissant XL I-Process :

Grande hauteur jusqu’à 3000mm

Disponible en coupe droite

Même ouvrant et même dormant que la version traditionnelle

Double renfort sur montant de tête

Confort de roulement optimal via un galet double inox jusqu’à 250 kilos par vantail

En outre, la baie vitrée 6700 I-Process dispose d’une gamme de poignées exclusives et laquables à la couleur. Des poignées conçus sur-mesure pour cette solution de coulissant industriel. Leur design s’harmonise parfaitement avec les lignes minimales des profils aluminium.

Le coulissant 6700 I-Process est disponible à la teinte et finition de votre choix pour une intégration harmonieuse dans l’architecture du bâtiment.

Labels et certifications (détail) :