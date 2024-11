Véranda aluminium brevetée Confort²Vie® pour extension d’habitation

La véranda aluminium Confort²Vie® est bien plus qu’une véranda, c’est une extension d’habitat à part entière aux propriétés thermiques optimales et sa toiture plate brevetée.

Elle a déjà séduit de très nombreux propriétaires désireux d’agrandir leur espace de vie. Ses performances thermiques en font une solution incontournable pour créer une nouvelle pièce agréable à vivre toute l’année. Elle peut s’aménager selon les envies : salon, salle à manger, cuisine, chambre…

Cette véranda se démarque par un toit plat (1,5°) constitué de panneaux isolants et de puit de lumière. Ce dernier permet de faire entrer la lumière naturelle et d’offrir une belle luminosité à la pièce. À la tombée du jour, les spots LED intégrés crée une ambiance chaleureuse.

La toiture de la véranda Confort²Vie® dispose aussi d’un revêtement d’étanchéité par membrane EPDM, ce qui garantit des performances optimales en cas d’intempéries. Le système de toiture est d’ailleurs breveté.

En façade, la structure aluminium se compose des châssis de la gamme 70 Sepalumic à rupture de pont thermique. L’extension Confort²Vie bénéficie ainsi d’une excellente isolation thermique et acoustique.

Le design à toiture plate et la finesse des profils aluminium donne une esthétique contemporaine et architecturale à la véranda Confort²Vie. Celle-ci prolonge avec élégance l’espace de vie. Les multiples configurations possibles laissent libre cours à la créativité.

Pour une esthétique encore plus originale et moderne, il est possible d’ajouter du gazon synthétique sur la toiture. Cela a aussi un effet positif sur l’isolation acoustique de la véranda.

Au niveau des coloris, un choix incroyablement large est proposé par Sepalumic pour composer la véranda Confort²Vie de ses envies. La bicoloration des profils aluminium donne la possibilité d’opter pour une couleur différente côté intérieur et côté extérieur.

Par ailleurs, la véranda aluminium Confort²Vie est entièrement sécurisée. Elle est dotée d’un coffret intégré de volets roulants pour protéger la pièce de vie et préserver l’intimité.

Fabrication et pose :

Panneaux isolants de 164 mm d’épaisseur

Membrane EPDM sur-mesure, préfabriquée en atelier et prête à poser

Pose ultra rapide du système d’étanchéité en un seul bloc

Ossature plate : pas d’usinage

6 références de profilés pour la toiture

4 références de profils du chéneau de volet roulant

Ergot de positionnement à l’assemblage des châssis/poteaux et de la bavette périphérique en toiture

Fixation centrée

Pièce de fixation des poteaux invisible

Descente d’eau pluviale masquée

Joint torique à l’assemblage des châssis et profils de structures

Labels et certifications (détail) :