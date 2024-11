Carport aluminium à toiture pleine ou photovoltaïque 7300

En toiture pleine ou panneaux photovoltaïques, le carport aluminium Sepalumic constitue une véritable alternative au garage comme abri de voiture ou autres véhicules. Sa robustesse, sa facilité d’entretien et son design moderne en font une solution idéale pour protéger son véhicule toute l’année.

Autoporté dans le jardin ou adossé à la façade, le carport Made in France Sepalumic s’avère une protection efficace contre les rayons du soleil, les intempéries, les chutes de branches ou les déjections d’oiseaux. Il préserve également le véhicule contre la poussière.

Conçu de prime abord comme abri de voiture, il peut également protéger d’autres types de véhicules : scooter, moto, vélo, trottinette…

Cet abri voiture propose un design épuré et contemporain pour s’adapter à tous les espaces extérieurs. Il se positionne aussi comme un aménagement extérieur à part entière pour habiller de façon élégante un habitat ou tout autre bâtiment.

La version traditionnelle du carport aluminium Sepalumic s’appuie sur une toiture à panneaux pleins. Ces panneaux fourniront une occultation totale de l’extérieur pour abriter son véhicule et créer un coin d’ombre. Ce carport à toiture pleine peut être fabriqué entièrement sur-mesure afin d’ajuster le nombre de places et la configuration selon les besoins.

Configurations possibles du carport traditionnel :

Adossée

Autoportée

En angle

Semi-adossée

Entre murs

Couplées

Poteau déporté

Sepalumic propose également un carport solaire qui s’inscrit dans le cadre de la RE2020 et de la construction de logements ou bâtiments à énergie positive. Composée de panneaux photovoltaïques, la toiture absorbe l’énergie du soleil et la transforme en courant électrique. L’électricité générée peut alimenter un bâti ou recharger la voiture.

Configurations possibles du carport solaire :

Autoporté

Adossé

Angle extérieur

Dimensions possibles du carport solaire :

1 place : 3758 x 5380 mm

2 places : 5548 x 5380 mm

3 places : 9128 x 5380 mm

Le carport traditionnel et le carport solaire peuvent être complétés par l’intégration de fermetures latérales, permettant de renforcer l’ombrage et la protection du véhicule :

Persiennes fixes

Persiennes repliables

Persiennes coulissantes

Coulissants panoramiques

Store screen

Le carport aluminium Sepalumic peut aussi être agrémenté avec plusieurs options :

Coursive (largeur maximum de 1 mètre)

Eclairage LED

Chasse-roue

Poteaux déportés

Contrairement à un carport en bois, le carport aluminium se distingue par sa grande résistance et sa robustesse. De plus, le carport aluminium est très facile d’entretien.

Par ailleurs, grâce à l’aluminium, la couleur du carport est entièrement personnalisable. Vous avez le choix entre des teintes tendances ou des couleurs RAL traditionnelles. Sepalumic propose aussi une palette de finitions et textures pour composer un carport original et créatif.

Labels et certifications (détail) :