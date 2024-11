Porte vitrée aluminium 4700

La porte vitrée aluminium est une solution de porte d’entrée qui concilie luminosité, performances thermiques et protection.

Grâce à un dormant toujours plus fin, le clair de vitrage est plus important et crée les conditions propices à un apport de lumière naturelle qui se diffuse dans l’entrée de l’habitat.

Cette porte d’entrée se caractérise par sa grande fonctionnalité avec une belle largeur de passage au quotidien. Celle-ci convient parfaitement à un usage intensif, comme un centre commercial ou un logement collectif.

D’un point de vue esthétique, la porte vitrée en aluminium s’inscrit parfaitement dans les tendances architecturales d’aujourd’hui. Son design raffiné apporte du style dès l’entrée pour tous les espaces de vie. De plus, les profils aluminium du dormant sont identiques à la gamme de fenêtres aluminium 5700, ce qui garantit une harmonie visuelle à la façade.

La porte vitrée 4700 de Sepalumic possède toutes les propriétés demandées pour une porte d’entrée en termes de performances thermiques et acoustiques grâce notamment à un seuil à rupture de pont thermique. Des qualités qui assurent votre confort et votre intimité.

Par ailleurs, la porte aluminium 4700 se démarque par sa robustesse et sa sécurité :

Système exclusif de luttre contre l’effet bi-lame

Facilité d’entretien

Serrure à relevage et engrenage jusqu’à 5 points

Possibilité d’intégration de digicode et lecteur d’empreinte

Paumelles renforcées et réglables selon 3 dimensions

Plus grande largeur de passage

Disponible en version 1 ou 2 vantaux, elle peut se décliner en porte repliable pour les grands espaces. Une porte qui offre une large ouverture sur l’extérieur avec un encombrement minimal.

Les profils aluminium de la porte d’entrée 4702 sont entièrement personnalisable au coloris de votre choix. Sepalumic propose une offre couleurs tendances et créatives avec des teintes inspirées par la nature et qui s’adapte à tous les projets. Vous pouvez également choisir parmi une palette de plus de 400 couleurs RAL.

Sepalumic dispose d’une offre de finitions et textures pour créer une porte toujours plus élégante. Enfin, la bicoloration constitue une bonne option pour une cohérence visuelle avec la façade tout en laissant une liberté créative sur le coloris côté intérieur.

Labels et certifications (détail) :