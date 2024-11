Véranda aluminium traditionnelle 7700

La véranda aluminium est une solution parfaite pour prolonger un habitat en associant performances thermiques, étanchéité et apport maximal de lumière naturelle.

Liaison lumineuse entre l’intérieur et l’extérieur, la véranda aluminium offre une nouvelle pièce de vie. Ses grandes ouvertures (jusqu’à 3,8m) procurent une source de luminosité particulièrement agréable.

Elle bénéficie d’une isolation à rupture de pont thermique pour un grand confort au quotidien via l’intégration de barrettes thermiques et joints cylindriques EPDM. L’ossature aluminium et le vitrage à isolation renforcé permet d’être thermiquement performant.

4 solutions de toiture à rupture de pont thermique :

Epine simple

Epine tubulaire

Epine à serreur

Chevron tubulaire

La toiture peut s’incliner de 5 à 54° selon les envies et les besoins. Il y a la possibilité d’intégrer une ouverture en toiture avec une tabatière motorisée.

De plus, la toiture de la véranda aluminium traditionnelle Sepalumic est homologuée par le CSTB.

En façade, la compatibilité de la véranda avec la gamme 70 Sepalumic permet d’y intégrer coulissant, fenêtre ou porte.

La véranda aluminium traditionnelle Sepalumic se décline en de nombreuses configurations, formes, styles et finitions. Elle est ainsi entièrement sur-mesure pour convenir à tous les projets et architectures. Plus de 1 000 combinaisons de toitures sont possible pour créer une véranda unique en son genre.

Personnalisation de la couleur :

Offre couleurs complète Sepalumic ou palette RAL

2 finitions au choix : granité ou satiné

Bicoloration possible pour une couleur différente entre l’intérieur et l’extérieur

Fabrication et pose :

Poteaux disponibles en 90°, 135+ et variables

Gorge de fixation cachée

Joint thorique à l’assemblage des châssis et profils de structures

Faitage réglage (si chevron tubulaire)

Peu de poteaux pour une infinité de formes

Chéneau avec ou sans volets roulants

Descente d’eau pluviale masquée

Lambrequin carré ou arrondi

Spots LED encastrés dans les chevrons

Labels et certifications (détail) :