Fenêtre aluminium à ouvrant caché 5200TH

La fenêtre à ouvrant caché 5200TH incarne la nouvelle génération de fenêtres aluminium alliant luminosité, performances et esthétisme.

Destinée aussi bien à la maison individuelle qu’aux logements collectifs, cette fenêtre aluminium propose un clair de vitrage augmenté. Avec le système de l’ouvrant caché, la partie mobile de la fenêtre est dissimulée derrière le cadre fixe lorsque la fenêtre est fermée. L’ouvrant est ainsi invisible de l’extérieur.

Elle est compatible avec un ferrage invisible ou paumelles cachées, ce qui permet une ouverture à 180°.

La fenêtre à ouvrant caché propose d’excellentes performances thermiques couplées à une grande finesse des profils aluminium. Elle dispose d’une rupture de pont thermique avec nez PVC, un bouclier thermique disposé sur le battement central ainsi qu’un joint central thermique positionné sur le dormant.



Cette fenêtre aluminium réduit ainsi considérablement toute perte de chaleur. Elle offre donc un grand confort aux utilisateurs finaux en créant un environnement agréable et chaleureux.

Côté étanchéité, elle affiche les valeurs A*4 E9A VC3.

Son design carré contemporain s’avère également un atout, aussi bien pour le neuf que pour la rénovation. Il répond parfaitement aux besoins actuels des habitations, avec une surface vitrée plus importante et une esthétique épurée.

La fenêtre à ouvrant caché 5200TH se prête à toutes les envies avec un très large choix de couleurs, formes et finitions. De plus, les paumelles et poignées sont laquables à la couleur pour une harmonie esthétique sans égale.

Côté fabrication, cette fenêtre dispose d’un assemblage en coupe droite et en coupe d’onglet. Elle est également disponible en gorge européenne ou G16A13 afin de s’adapter à tous les projets et configurations. Le joint de vitrage et la battue sont pré-montés afin de réduire les temps de fabrication. De plus, elle dispose d’un seuil PMR.

Côté pose, en coupe d’onglet, la fenêtre à ouvrant bénéficie d’une rapidité de fabrication et de mise en œuvre. Sur un projet de rénovation, le double pied de clippage (ou couvre-joint) est intégré. Sur un projet de construction, la tapée rapportée et le couvre-joint sont directement intégrés.

Labels et certifications (détail) :