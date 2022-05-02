Pilier de portail Steel'In

Un pilier de clôture alliant pierre reconstituée et l’acier inoxydable pour un rendu moderne et épuré. Faites le choix du minimalisme distingué.

Le pilier Steel’in s’intègre parfaitement aux réalisations architecturales contemporaines, la sobriété de ses lignes contraste avec le mélange d’acier inoxydable de haute qualité et du béton.