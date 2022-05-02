Pilier de portail Steel'In
Un pilier de clôture alliant pierre reconstituée et l’acier inoxydable pour un rendu moderne et épuré. Faites le choix du minimalisme distingué.
Le pilier Steel’in s’intègre parfaitement aux réalisations architecturales contemporaines, la sobriété de ses lignes contraste avec le mélange d’acier inoxydable de haute qualité et du béton.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Les piliers de cette gamme sont livrés en kits, portail (2 piliers complets) et portillon (1 pilier complet) pour vous simplifier la vie. Sa conception très étudiée permet une mise en place facile et rapide selon une mise en œuvre disponible chez Weser par écrit ou par vidéo.
Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs (selon coloris).
Précision et régularité dimensionnelle grâce à la technologie du béton compacté.
Pose simplifiée par emboîtement des éléments.
Peut être associé facilement aux chaperons OPTIPOSE®.
Pour éviter tout risque de fissuration, les éléments de ce pilier sont à poser avec un film de compression (non fourni).
Fabriqué en France.
Dimensions Élément de pilier Steel’in : 39 x 39 x 16,7 cm.
Dimensions Pilier complet Steel’in Light : 39 x 39 x 188 cm.
Un pilier complet Steel’in est composé de 11 éléments de pilier sans insert et un chapeau plat 50.
Teintes : Blanc Cassé.
Décors en option : Laissez parler le souffle créateur qui vous anime en choisissant votre combinaison d’inserts par 2 ou 3. (Insert pour pilier Steel’in Aspect Damier, Insert pour pilier Steel’in Aspect Lisse, Insert pour pilier Steel’in Aspect Cuir)
Matériaux
- Acier inoxydable
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
