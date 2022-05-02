ConnexionS'abonner
Pilier de portail Steel'In

WESER SAS

Un pilier de clôture alliant pierre reconstituée et l’acier inoxydable pour un rendu moderne et épuré. Faites le choix du minimalisme distingué.

Le pilier Steel’in s’intègre parfaitement aux réalisations architecturales contemporaines, la sobriété de ses lignes contraste avec le mélange d’acier inoxydable de haute qualité et du béton.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Les piliers de cette gamme sont livrés en kits, portail (2 piliers complets) et portillon (1 pilier complet) pour vous simplifier la vie. Sa conception très étudiée permet une mise en place facile et rapide selon une mise en œuvre disponible chez Weser par écrit ou par vidéo.
Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs (selon coloris).
Précision et régularité dimensionnelle grâce à la technologie du béton compacté.
Pose simplifiée par emboîtement des éléments.
Peut être associé facilement aux chaperons OPTIPOSE®.
Pour éviter tout risque de fissuration, les éléments de ce pilier sont à poser avec un film de compression (non fourni).
Fabriqué en France.
Dimensions Élément de pilier Steel’in : 39 x 39 x 16,7 cm.
Dimensions Pilier complet Steel’in Light : 39 x 39 x 188 cm.
Un pilier complet Steel’in est composé de 11 éléments de pilier sans insert et un chapeau plat 50.
Teintes : Blanc Cassé.
Décors en option : Laissez parler le souffle créateur qui vous anime en choisissant votre combinaison d’inserts par 2 ou 3. (Insert pour pilier Steel’in Aspect Damier, Insert pour pilier Steel’in Aspect Lisse, Insert pour pilier Steel’in Aspect Cuir)

Matériaux

  • Acier inoxydable

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

WESER SAS - Batiweb

Spécialiste de la Pierre Reconstituée et du Béton Décoratif, WESER offre...

1 Route de Cléré
37130 MAZIERES DE TOURAINE
France

Plus d'informations


