PKOM4 : VMC double flux thermodynamique 4 en 1

La PKOM4 est une unité combinée de pompes à chaleur qui réunit quatre fonctions dans un seul appareil : ventilation double flux, chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire, sur une surface au sol inférieure à 0,75 m².

La ventilation contrôlée apporte en permanence un air neuf filtré dans les pièces, tandis que l'échangeur de chaleur à contre-courant récupère l'énergie de l'air extrait (rendement de 86 % selon le Passivhaus Institut). Une version avec échangeur enthalpique récupère également une grande partie de l'humidité de l'air repris, pour un climat intérieur plus agréable en hiver. Un clapet de dérivation (bypass) permet de contourner la récupération de chaleur les nuits d'été.

Une pompe à chaleur réversible à puissance réglable chauffe ou rafraîchit et déshumidifie l'air soufflé selon les besoins. Sur la version PKOM4 Classic, une seconde pompe à chaleur produit l'eau chaude sanitaire dans un ballon intégré de 212 litres, dimensionné pour un foyer de 4 à 5 personnes. Le système breveté à deux circuits permet aux deux pompes à chaleur de fonctionner en parallèle, et la chaleur produite en mode rafraîchissement est récupérée pour l'eau chaude.

Deux modèles sont proposés : PKOM4 Classic (4 en 1, avec ECS) pour les maisons passives et très basse consommation, et PKOM Trend (3 en 1, sans ballon ECS), alternative à une VMC double flux conventionnelle. Certifiée composant Maison Passive (PHI) et agréée Titre V RE 2020.

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