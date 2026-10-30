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PKOM4 : VMC double flux thermodynamique 4 en 1

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PKOM4 : VMC double flux thermodynamique 4 en 1 - Batiweb

La PKOM4 est une unité combinée de pompes à chaleur qui réunit quatre fonctions dans un seul appareil : ventilation double flux, chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire, sur une surface au sol inférieure à 0,75 m².

La ventilation contrôlée apporte en permanence un air neuf filtré dans les pièces, tandis que l'échangeur de chaleur à contre-courant récupère l'énergie de l'air extrait (rendement de 86 % selon le Passivhaus Institut). Une version avec échangeur enthalpique récupère également une grande partie de l'humidité de l'air repris, pour un climat intérieur plus agréable en hiver. Un clapet de dérivation (bypass) permet de contourner la récupération de chaleur les nuits d'été.

Une pompe à chaleur réversible à puissance réglable chauffe ou rafraîchit et déshumidifie l'air soufflé selon les besoins. Sur la version PKOM4 Classic, une seconde pompe à chaleur produit l'eau chaude sanitaire dans un ballon intégré de 212 litres, dimensionné pour un foyer de 4 à 5 personnes. Le système breveté à deux circuits permet aux deux pompes à chaleur de fonctionner en parallèle, et la chaleur produite en mode rafraîchissement est récupérée pour l'eau chaude.

Deux modèles sont proposés : PKOM4 Classic (4 en 1, avec ECS) pour les maisons passives et très basse consommation, et PKOM Trend (3 en 1, sans ballon ECS), alternative à une VMC double flux conventionnelle. Certifiée composant Maison Passive (PHI) et agréée Titre V RE 2020.

Labels et certifications (détail) :

  • Passivhaus (composant certifié Passive House Institute)
  • RE 2020 (agrément Titre V)

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Débit d'air : 85 à 250 m³/h variable, 4 niveaux de ventilation
Volume d'air nominal : 175 m³/h
Pression externe max. : > 200 Pa
Température de l'air neuf admissible : -15 à +40 °C
Puissance de chauffage max. (A2/A50) : 2362 W avec récupérateur / 1495 W sans
Puissance de rafraîchissement max. (A35) : 1950 W avec récupérateur / 1365 W sans
EER (A2/A35, avec récupérateur) : 5,91 (Classic) / 6,01 (Trend)
Rendement de l'échangeur (PHI) : 86 %
Consommation électrique spécifique : 0,29 W/(m³/h)
Fuite d'air externe / interne : 1,4 % / 1,9 %
Fluide frigorigène : R1234yf, 1000 g
Filtres : ODA ISO ePM1 55 % / ETA ISO ePM10 75 %
ECS (Classic) : ballon 212/220 l, 55 °C par PAC, 65 °C avec appoint électrique, PAC 1400 W, appoint 1500 W
ECS (Classic) : profil de soutirage L, classe A, efficacité énergétique 80,3 %, protection anti-légionellose
Alimentation : 230 V ~ 1/50 Hz, fusible C16A
Puissance consommée max. : 2800 W (Classic) / 750 W (Trend)
Puissance acoustique carter : 47,1 dB(A) (250 m³/h, 100 Pa)
Raccords de gaine : SUP/ETA Ø 160 mm ; ODA/EHA Ø 200 mm (Classic) ou Ø 160 mm (Trend)
Dimensions (L x H x P) : 741 x 2003 x 734 mm (Classic) / 741 x 1330 x 734 mm (Trend)
Poids : 240 kg (Classic) / 140 kg (Trend)
Boîtier : tôle d'acier laquée

Labels et certifications

  • Passivhaus

Divers

Versions gauche ou droite, avec échangeur standard ou enthalpique
Références PKOM4 Classic : 08PKOM4ALS, 08PKOM4ARS (standard) ; 08PKOM4ALF, 08PKOM4ARF (enthalpique)
Références PKOM Trend : 08PKOMLSO, 08PKOMRSO (standard) ; 08PKOMLFO, 08PKOMRFO (enthalpique)
Régulation : unité de commande tactile TOUCH, application smartphone iOS et Android, accès à distance
Programmes horaires et hebdomadaires, reconnaissance hiver/été automatique, fonction Congés, régulation CO2 et humidité
Gestion technique du bâtiment : Modbus RTU intégré, passerelle Modbus/KNX en option
Eco-Mode Smart Grid ready / PV ready
Accessoires : batterie de chauffage de gaine 1800 W (autres puissances en option), capteurs de température, de CO2 et d'humidité, filtres de rechange
Idéale pour maisons passives, maisons très basse consommation et label EnerPHIT

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
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