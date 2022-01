En réponse aux besoins des maîtres d’ouvrage et d’oeuvre, Placo® fait évoluer les Avis Techniques* du CSTB concernant sa plaque de plâtre superhydrofugée GLASROC® H OCEAN. Conçue principalement pour les murs et plafonds des pièces à très forte hygrométrie du secteur non-résidentiel, elle se révèle dix fois plus résistante à l’eau qu’une plaque traditionnelle Placoplatre® BA 13.