Next

Reconnaissable à son parement de couleur verte, Placomarine® est une plaque hydrofugée, 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque BA 13 standard. Elle est obligatoire pour les parois verticales des pièces humides (salle de bains) ou non chauffées (garage, cellier). En complément d'une bonne ventilation, elle empêche le développement des moisissures et améliore ainsi le confort sanitaire du foyer.