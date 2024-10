ULYX® : le portail autoportant haute performance pour passages industriels jusqu'à 16m

Le portail ULYX® se présente comme une solution de contrôle d'accès haut de gamme, conçue et fabriquée en France, spécialement adaptée aux grands passages allant jusqu'à 16 mètres. Ce portail autoportant se distingue par sa robustesse et ses performances, le rendant idéal pour un usage intensif.

La conception d'ULYX® met l'accent sur la fluidité et le silence de fonctionnement, grâce à son système d'entraînement innovant utilisant une crémaillère en acier. Pour faciliter le transport et l'installation, les portails de plus de 11 mètres sont livrés en deux parties, simplifiant ainsi la logistique et la mise en place sur site.

La sécurité et la discrétion sont au cœur de la conception d'ULYX®, avec un automatisme intégré dans la colonne technique. Cette caractéristique protège les composants essentiels contre le vandalisme et les intempéries, tout en préservant l'esthétique du portail.

L'installation et la mise en service d'ULYX® ont été optimisées pour une efficacité maximale. Précâblé et testé en usine, le portail bénéficie d'un système de connexion Plug & Play, permettant une mise en service rapide et sans complication. Cette approche réduit considérablement le temps d'installation et minimise les risques d'erreurs de montage.

ULYX® : la solution robuste et performante pour sécuriser les grands accès, alliant facilité d'installation et fiabilité à long terme.