PRB RÉVOMUR M : revêtement de peinture épais éco-conçu
PRB RÉVOMUR M, est un revêtement de peinture épais conçu avec 35% de matières premières recyclées.
En neuf ou rénovation, cet enduit est prêt à l’emploi et dispose d'un grand confort d'application. Il peut s'appliquer en finition talochée à l’aide d’une taloche plastique ou inoxydable, ou roulée, au rouleau de mousse alvéolée, selon la finition désirée, en épaisseur régulière.
L’application peut également se faire mécaniquement en projetant PRB RÉVOMUR M, puis en l’étalant à la taloche plastique.
Enfin, ce RPE éco-conçu est fibré, permettant de réduire le phénomène d’apparition de microfissures et de protéger plus durablement la façade.
Utilisable en intérieur, certifié EXCELL+ et A+, il émet très peu de composés organiques volatils (COV), permettant de conserver un air intérieur sain, le PRB RÉVOMUM M est disponible dans de nombreuses teintes de notre nouveau nuancier HARMONY. Un nouveau guide de couleurs qui offre un large choix de teintes, vous invitant à créer des façades tendance au service de son inspiration.
Les avantages du produit :
- Produit éco-conçu avec 35 % de matières premières recyclées
- Glissance incomparable, grand confort d’application
- Excellente résistance à l’encrassement urbain et au développement des micro-organismes
- Fibré, réduit le phénomène de microfissure
- Idéal finition talochée, teintes lumineuses
Support admissible :
- Extérieurs : bétons banchés et ragréés (D.T.U.23.1), panneaux préfabriqués, enduits traditionnels (D.T.U. 261) ou monocouches.
- Intérieurs : tous les supports extérieurs cités ci-dessus et les supports plâtres (carreaux, enduits, ragréages...)
Labels & Certifications (détail) :
- Excell +
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Conditionnement : Seau plastique 25 kg
Consommation : 2,2 à 2,8 kg/m²
Conservation : 24 mois
Couleur : Teintes des nuanciers PRB
Labels et certifications
- COV A+
Divers
Application manuelle à la taloche plastique ou inoxydable, au rouleau de mousse alvéolée, selon la finition désirée, en épaisseur régulière
Application mécanique : Projeter le PRB RÉVOMUR M puis étaler à la taloche plastique ou inoxydable en épaisseur régulière (voir consignes fiche technique du produit).
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
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