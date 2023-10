PROFILÉ À INSÉRER À FINITION MINÉRALE, IDÉAL EN EXTÉRIEUR.

À encastrer dans la marche, il est insensible aux UV et au gel et résiste au trafic intense, principalement en extérieur.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

Le nez de marche insert en aluminium et minéral qui existe également en polymère ,est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur toute matière encastrable de marche en ERP de cat. 1 et sur voirie. Encastré dans le bois, le béton ou le carrelage, ce profil est idéal pour une intégration esthétique. La surface antidérapante contrastée est de 3 cm ou 5 cm.

LE CONSEIL PROOPLE :

Le format de Nez de marche insert alu minéral permet une intégration optimale dans le bâti sans aucune gêne pour la circulation. Nous le recommandons également dans la construction neuve.