Ragréage de sol autolissant P3 spécial rénovation ULTRAPLAN RENO 3

Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment, dalles béton et anciens revêtements tels que carrelages, pierres naturelles, dalles semi-flexibles, etc., avant le collage de revêtements céramiques et assimilés (carrelages, pierres naturelles, pierres reconstituées, carreaux de verre, etc.).

Supports admissibles sols intérieurs : chapes ciment ; dalles béton ; planchers chauffants, base ciment, à circulation d’eau chaude ; anciens revêtements céramiques ou assimilés ; anciennes dalles plastiques semi-flexibles ; supports à base de liants hydrauliques avec traces de colle.

Ces supports doivent être âgés d’au moins un mois. Dans le cas d’ouvrages d’interposition sur plancher béton, le plancher béton devra être âgé de plus de deux mois. Pour tout autre support, consulter notre service technique.