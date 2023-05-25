Ragréage de sol autolissant P3 spécial rénovation ULTRAPLAN RENO 3
Ragréage de sol P3 autolissant, dédié carreleur, spécial rénovation (de 3 à 10 mm d'épaisseur).
Les + produits :
- Sac à ouverture facile
- À très faible émission de COV
- Certificat QB : locaux P3 (neuf et rénovation)
Labels et certifications (détail) :
- QB
- EC1 Plus
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Taux de gâchage : 5,75 à 6,5 litres
Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
Température d'application : de + 5°C à + 30°C
Délai d'utilisation de la gâchée : 20 minutes
Temps de prise : 2 heures
Ouverture au passage : 4 heures
Délai avant recouvrement : 24 heures minimum
Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
Stockage : 12 mois en local tempéré et en emballage d’origine fermé non entamé
Matériaux
- Chimie du bâtiment
Labels et certifications
- COV A+
- Normes CE
Divers
Ragréage autolissant P3 pour carreleur, spécial rénovation, certifié QB par le CSTB.
Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment, dalles béton et anciens revêtements tels que carrelages, pierres naturelles, dalles semi-flexibles, etc., avant le collage de revêtements céramiques et assimilés (carrelages, pierres naturelles, pierres reconstituées, carreaux de verre, etc.).
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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