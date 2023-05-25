Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Ragréage de sol autolissant P3 spécial rénovation ULTRAPLAN RENO 3

MAPEI France

Ragréage de sol P3 autolissant, dédié carreleur, spécial rénovation (de 3 à 10 mm d'épaisseur).

Les + produits :

  • Sac à ouverture facile
  • À très faible émission de COV
  • Certificat QB : locaux P3 (neuf et rénovation)

Labels et certifications (détail) :

  • QB
  • EC1 Plus

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage : 5,75 à 6,5 litres
Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
Température d'application : de + 5°C à + 30°C
Délai d'utilisation de la gâchée : 20 minutes
Temps de prise : 2 heures
Ouverture au passage : 4 heures
Délai avant recouvrement : 24 heures minimum
Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
Conditionnement : Sac de 25 kg à ouverture facile
Stockage : 12 mois en local tempéré et en emballage d’origine fermé non entamé

Matériaux

  • Chimie du bâtiment

Labels et certifications

  • COV A+
  • Normes CE

Divers

Ragréage autolissant P3 pour carreleur, spécial rénovation, certifié QB par le CSTB.
Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment, dalles béton et anciens revêtements tels que carrelages, pierres naturelles, dalles semi-flexibles, etc., avant le collage de revêtements céramiques et assimilés (carrelages, pierres naturelles, pierres reconstituées, carreaux de verre, etc.).

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
MAPEI France - Batiweb

Depuis 90 ans, nous construisons un présent pensé pour l’avenir.   Groupe...

29 av Léon Jouhaux
31140 Saint-Alban
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.