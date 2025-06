Nettoyant liquide ULTRACARE KERANET

UltraCare Keranet est utilisé pour nettoyer les surfaces intérieures ou extérieures (y compris les façades) qui ont été jointoyées à l'aide de produits à base de ciment. Il élimine les traces de ciment, les résidus de pose et de jointoiement, tout en conservant l’intégrité des joints.

UltraCare Keranet convient pour une utilisation sur des surfaces résistantes aux acides, tels que le grès cérame, la céramique, les mosaïques de verre, les carreaux de grès, la terre cuite et les pierres naturelles résistantes aux acides. Il élimine les traces de saleté générées lors du jointoiement, telles que les résidus de colle et de joint à base de ciment, et laisse ainsi une surface parfaitement propre.

Il peut également éliminer les taches de rouille et les efflorescences salines et calcaires.