RCV320 : VMC double flux compacte, rendement 94 %

La VMC double flux RCV320 est une unité de ventilation résidentielle très efficace et très compacte, conçue pour les maisons, villas et appartements.

Basée sur une technologie brevetée, c'est une véritable solution plug and play, livrée avec un panneau de commande intégré et toutes les pièces nécessaires à une installation murale.

Son échangeur de chaleur atteint un rendement de 94 % selon les critères du Passive House Institute (93 % selon EN 13141-7), ce qui lui vaut la certification de composant Maison Passive. La ventilation à la demande, pilotée par le capteur d'humidité intégré, réduit la consommation d'énergie lorsque les besoins sont faibles, et les moteurs de ventilateur EC offrent une très faible consommation (SPI bas).

La RCV320 intègre un free cooling automatique (bypass), un mode été et un mode cheminée. Elle offre 48 façons de raccorder les conduits (24 configurations à gauche, 24 à droite), par le haut, les côtés ou le bas de l'unité, et peut être installée au mur, dans un placard ou dans les combles. Sa finition Aluzinc et sa taille compacte facilitent la manutention.

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