Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

RCV320 : VMC double flux compacte, rendement 94 %

GECO
RCV320 : VMC double flux compacte, rendement 94 % - Batiweb

La VMC double flux RCV320 est une unité de ventilation résidentielle très efficace et très compacte, conçue pour les maisons, villas et appartements.

Basée sur une technologie brevetée, c'est une véritable solution plug and play, livrée avec un panneau de commande intégré et toutes les pièces nécessaires à une installation murale.

Son échangeur de chaleur atteint un rendement de 94 % selon les critères du Passive House Institute (93 % selon EN 13141-7), ce qui lui vaut la certification de composant Maison Passive. La ventilation à la demande, pilotée par le capteur d'humidité intégré, réduit la consommation d'énergie lorsque les besoins sont faibles, et les moteurs de ventilateur EC offrent une très faible consommation (SPI bas).

La RCV320 intègre un free cooling automatique (bypass), un mode été et un mode cheminée. Elle offre 48 façons de raccorder les conduits (24 configurations à gauche, 24 à droite), par le haut, les côtés ou le bas de l'unité, et peut être installée au mur, dans un placard ou dans les combles. Sa finition Aluzinc et sa taille compacte facilitent la manutention.

Labels et certifications (détail) :

  • Passivhaus (composant certifié Passive House Institute, ID 1984vs03, valide jusqu'au 31/12/2026)
  • Etiquette énergie classe A

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Débit maximal à 100 Pa : 320 m³/h
Débit nominal à 100 Pa : 200 m³/h
Plage de fonctionnement DIBt : 50 à 200 m³/h ; Passivhaus : 71 à 162 m³/h
Débit de référence EN 13141-7 à 50 Pa : 140 m³/h
Efficacité thermique : 94 % (PHI) / 93 % (EN 13141-7)
Puissance électrique spécifique (PHI) : 0,33 Wh/m³
Fuites (EN 13141-7) : < 2 % (classe A1)
Filtres : ISO Coarse 75 % / G4 (option ePM1 > 50 % / F7)
Température extérieure de fonctionnement : -12 à +45 °C sans préchauffage, -20 à +45 °C avec préchauffage
Humidité absolue max. de l'air extrait : 10 g/kg
Dimensions (L x H x P) : 600 x 603 x 526 mm (+ raccord de 20 mm)
Raccordements : 8 x Ø 125 mm et 2 x ovales 68 x 163 mm (femelle)
Poids : 35 kg
Isolation polystyrène : λ = 0,031 W/mK, U < 1 W/m²K, classe B2 (DIN 4102-1) / E (EN 13501)
Alimentation : 230 V, 50 Hz
Consommation électrique max. : 170 W sans préchauffage / 1070 W avec
Indice de protection : IP21
Niveau sonore à 2 m : 17 à 40 dB(A) selon la vitesse
Classe énergétique : A
Couleur : Alu-zinc brut

Labels et certifications

  • Passivhaus

Divers

Installation murale, en placard ou dans les combles
48 configurations de raccordement (24 à gauche, 24 à droite), par le haut, les côtés ou le bas
Accessoires : télécommande sans fil HRC4, application GECO Dantherm (gratuite), commande filaire HCP11, kit PC Tool HPT1, sonde COV, hygrostat, régulation des accessoires HAC2
Batterie de préchauffage électrique incorporée (ventilation équilibrée jusqu'à -15 °C), batteries électriques et à eau chaude de post-chauffage
Filtres fournis par paquet de deux (G4/G4 ou G4/F7 pollens)

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
GECO - Batiweb

Depuis 1978, la société GECO est spécialisée dans le traitement de l’air...

15 Rue Nicolas Cugnot
67410 DRUSENHEIM
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.