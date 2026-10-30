RCV320 : VMC double flux compacte, rendement 94 %
La VMC double flux RCV320 est une unité de ventilation résidentielle très efficace et très compacte, conçue pour les maisons, villas et appartements.
Basée sur une technologie brevetée, c'est une véritable solution plug and play, livrée avec un panneau de commande intégré et toutes les pièces nécessaires à une installation murale.
Son échangeur de chaleur atteint un rendement de 94 % selon les critères du Passive House Institute (93 % selon EN 13141-7), ce qui lui vaut la certification de composant Maison Passive. La ventilation à la demande, pilotée par le capteur d'humidité intégré, réduit la consommation d'énergie lorsque les besoins sont faibles, et les moteurs de ventilateur EC offrent une très faible consommation (SPI bas).
La RCV320 intègre un free cooling automatique (bypass), un mode été et un mode cheminée. Elle offre 48 façons de raccorder les conduits (24 configurations à gauche, 24 à droite), par le haut, les côtés ou le bas de l'unité, et peut être installée au mur, dans un placard ou dans les combles. Sa finition Aluzinc et sa taille compacte facilitent la manutention.
Labels et certifications (détail) :
- Passivhaus (composant certifié Passive House Institute, ID 1984vs03, valide jusqu'au 31/12/2026)
- Etiquette énergie classe A
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Débit maximal à 100 Pa : 320 m³/h
Débit nominal à 100 Pa : 200 m³/h
Plage de fonctionnement DIBt : 50 à 200 m³/h ; Passivhaus : 71 à 162 m³/h
Débit de référence EN 13141-7 à 50 Pa : 140 m³/h
Efficacité thermique : 94 % (PHI) / 93 % (EN 13141-7)
Puissance électrique spécifique (PHI) : 0,33 Wh/m³
Fuites (EN 13141-7) : < 2 % (classe A1)
Filtres : ISO Coarse 75 % / G4 (option ePM1 > 50 % / F7)
Température extérieure de fonctionnement : -12 à +45 °C sans préchauffage, -20 à +45 °C avec préchauffage
Humidité absolue max. de l'air extrait : 10 g/kg
Dimensions (L x H x P) : 600 x 603 x 526 mm (+ raccord de 20 mm)
Raccordements : 8 x Ø 125 mm et 2 x ovales 68 x 163 mm (femelle)
Poids : 35 kg
Isolation polystyrène : λ = 0,031 W/mK, U < 1 W/m²K, classe B2 (DIN 4102-1) / E (EN 13501)
Alimentation : 230 V, 50 Hz
Consommation électrique max. : 170 W sans préchauffage / 1070 W avec
Indice de protection : IP21
Niveau sonore à 2 m : 17 à 40 dB(A) selon la vitesse
Classe énergétique : A
Couleur : Alu-zinc brut
Labels et certifications
- Passivhaus
Divers
Installation murale, en placard ou dans les combles
48 configurations de raccordement (24 à gauche, 24 à droite), par le haut, les côtés ou le bas
Accessoires : télécommande sans fil HRC4, application GECO Dantherm (gratuite), commande filaire HCP11, kit PC Tool HPT1, sonde COV, hygrostat, régulation des accessoires HAC2
Batterie de préchauffage électrique incorporée (ventilation équilibrée jusqu'à -15 °C), batteries électriques et à eau chaude de post-chauffage
Filtres fournis par paquet de deux (G4/G4 ou G4/F7 pollens)
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- GECO
- VMC
- VMC double flux
- Ventilation
- Compact
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