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RCV640 : VMC double flux haut débit 640 m³/h

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RCV640 : VMC double flux haut débit 640 m³/h - Batiweb

La RCV640 offre une capacité de ventilation supérieure tout en conservant un format compact. Elle est particulièrement adaptée aux installations nécessitant des débits importants, sans compromis sur la flexibilité d'intégration ni sur la simplicité d'installation.

Son échangeur de chaleur à contre-courant en polymère récupère l'énergie de l'air extrait pour préchauffer l'air neuf, avec une efficacité thermique pouvant atteindre 86 %. La fonction Constant Flow maintient un débit d'air précis malgré les variations de pression du réseau, et le capteur d'humidité intégré adapte la ventilation aux besoins pour éviter un fonctionnement inutilement élevé. Ventilateurs EC basse consommation, refroidissement naturel par air frais extérieur, mode poêle / cheminée et pilotage par application mobile complètent l'équipement.

La RCV640 dispose de 32 configurations de raccordement, 16 à gauche et 16 à droite, ce qui facilite son adaptation aux réseaux existants et son installation, même lorsque l'espace disponible est limité.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Débit maximal : 640 m³/h
Débit nominal : 450 m³/h
Efficacité thermique : jusqu'à 86 %
Configurations de raccordement : 32 (16 à gauche, 16 à droite)
Fonction Constant Flow : débit d'air maintenu malgré les variations de pression du réseau
Capteur d'humidité intégré
Ventilateurs EC basse consommation
Refroidissement naturel (free cooling)
Mode poêle / cheminée
Pilotage et surveillance via application mobile
Échangeur de chaleur à contre-courant en polymère

Divers

16 configurations de raccordement à gauche et 16 à droite
S'adapte aux réseaux existants et aux espaces d'installation réduits
Pour les logements nécessitant des débits importants
Version plus compacte disponible : RCV480 (480 m³/h, jusqu'à 91 %)

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
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