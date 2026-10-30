RCV640 : VMC double flux haut débit 640 m³/h

La RCV640 offre une capacité de ventilation supérieure tout en conservant un format compact. Elle est particulièrement adaptée aux installations nécessitant des débits importants, sans compromis sur la flexibilité d'intégration ni sur la simplicité d'installation.

Son échangeur de chaleur à contre-courant en polymère récupère l'énergie de l'air extrait pour préchauffer l'air neuf, avec une efficacité thermique pouvant atteindre 86 %. La fonction Constant Flow maintient un débit d'air précis malgré les variations de pression du réseau, et le capteur d'humidité intégré adapte la ventilation aux besoins pour éviter un fonctionnement inutilement élevé. Ventilateurs EC basse consommation, refroidissement naturel par air frais extérieur, mode poêle / cheminée et pilotage par application mobile complètent l'équipement.

La RCV640 dispose de 32 configurations de raccordement, 16 à gauche et 16 à droite, ce qui facilite son adaptation aux réseaux existants et son installation, même lorsque l'espace disponible est limité.