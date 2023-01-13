Recharge, dalles de moquette conçues pour être refabriqué

ConnexionS'abonner
TARKETT

Conçu pour être refabriqué, la nouvelle collection de moquette DESSO Recharge fait partie de la collection Origin, de Tarkett. Ce produit a été développé dans une démarche d'économie circulaire : ces dalles de moquette peuvent facilement être désassemblé afin que ses composants puissent être recyclés en matières premières pour de nouvelles dalles de moquette.
Le design de la collection Recharge s'inspire du processus de recyclage des dalles de moquette dans les usines Tarkett, et partage la même palette de couleurs que la collection DESSO Retrace.

Matériaux (détail) :

  • Composition du velours ISO 2424
  • BCF PA6 ECONYL+
  • Processus de construction : ISO 2424 Touffeté 1/10" bouclé structuré

Labels & Certifications (détail) :

  • Cradle to Cradle Argent
  • 100% sans phtalate
  • Programme ReStart

Classe d'usage commerciale EN 1307 33 Intense,
Classe d'usage résidentielle EN 1307 23 Intense,
Retrace est 100% recyclable,
Sous-couches EcoBase (certifiées Cradle to Cradle Gold Leve),
Empreinte carbone circulaire : 1,52 kg CO2/m²,
Contenu recyclé du fil : 100%,
Contenu recyclé total : 60,2%,
Sous-couche acoustique en option,
Efficacité acoustique au bruit de choc - ∆Lw ISO 10140 23 dB.

Divers

Disponible avec plusieurs types de sous-couche pour des dalles de moquette acoustique.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Tertiaire
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


