Recharge, dalles de moquette conçues pour être refabriqué

Conçu pour être refabriqué, la nouvelle collection de moquette DESSO Recharge fait partie de la collection Origin, de Tarkett. Ce produit a été développé dans une démarche d'économie circulaire : ces dalles de moquette peuvent facilement être désassemblé afin que ses composants puissent être recyclés en matières premières pour de nouvelles dalles de moquette.

Le design de la collection Recharge s'inspire du processus de recyclage des dalles de moquette dans les usines Tarkett, et partage la même palette de couleurs que la collection DESSO Retrace.



Matériaux (détail) :

Composition du velours ISO 2424

BCF PA6 ECONYL+

Processus de construction : ISO 2424 Touffeté 1/10" bouclé structuré

Labels & Certifications (détail) :