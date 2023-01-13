Recharge, dalles de moquette conçues pour être refabriqué
Conçu pour être refabriqué, la nouvelle collection de moquette DESSO Recharge fait partie de la collection Origin, de Tarkett. Ce produit a été développé dans une démarche d'économie circulaire : ces dalles de moquette peuvent facilement être désassemblé afin que ses composants puissent être recyclés en matières premières pour de nouvelles dalles de moquette.
Le design de la collection Recharge s'inspire du processus de recyclage des dalles de moquette dans les usines Tarkett, et partage la même palette de couleurs que la collection DESSO Retrace.
Matériaux (détail) :
- Composition du velours ISO 2424
- BCF PA6 ECONYL+
- Processus de construction : ISO 2424 Touffeté 1/10" bouclé structuré
Labels & Certifications (détail) :
- Cradle to Cradle Argent
- 100% sans phtalate
- Programme ReStart
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Classe d'usage commerciale EN 1307 33 Intense,
Classe d'usage résidentielle EN 1307 23 Intense,
Retrace est 100% recyclable,
Sous-couches EcoBase (certifiées Cradle to Cradle Gold Leve),
Empreinte carbone circulaire : 1,52 kg CO2/m²,
Contenu recyclé du fil : 100%,
Contenu recyclé total : 60,2%,
Sous-couche acoustique en option,
Efficacité acoustique au bruit de choc - ∆Lw ISO 10140 23 dB.
Divers
Disponible avec plusieurs types de sous-couche pour des dalles de moquette acoustique.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Tertiaire
Dalles de moquettes Fuse Create
Alliance de deux couleurs contrastantes mais complémentaires dans un revêtement de sol source d'inspiration, Fuse Create incarne une toute nouvelle dimension dans les effets de transition...
Dalles de moquettes Traverse
Inspirée par le célèbre mouvement moderniste, la gamme de moquette Traverse, élément de la collection Essentials, arbore des lignes diagonales simples. Ces lignes...
Dalles de moquettes Desert
La dalle de moquette Desert donne une sensation d’ouverture et d’espace aux intérieurs, grâce à son design organique subtil. Comme les sables du désert,...
Dalles de moquettes Salt
La dalle de moquette Salt permet d’ajouter un touche de couleur vive mais discrète dans une combinaison de coloris, et aide à mettre en valeur le mobilier et à délimiter...
Revêtement de sol PVC homogène iQ Natural
La nouvelle génération d’iQ Natural est le premier revêtement de sol au monde en vinyle bio-attribué qui remplace la matière première conventionnelle d’origine...
Lames et dalles PVC iD Mixonomi
iD Mixonomi est une collection de sol vinyle modulaire qui offre un potentiel unique de personnalisation. Ses 10 formes géométriques combinables permettent de créer des calepinages...
Dalles de moquettes Airmaster® Atmos
Aujourd'hui, la plupart des gens passent 90 % de leur temps à l'intérieur, cela nous impose de créer des intérieurs sains. Avec AirMaster® Atmos, les utilisateurs...
Dalles de moquettes Metallic Shades
Conçue pour inspirer les designers et les architectes, en leur offrant des effets de brillant et de mat qu'ils peuvent associer à leur gré pour obtenir le résultat recherché,...
Dalles de moquettes Desert AirMaster®
Dernière-née de la collection AirMaster®, la nouvelle moquette Desert AirMaster® offre le meilleur de deux mondes : la beauté organique et une meilleure qualité de l’air...
Dalles de moquettes Iconic
L'archétype de la couleur : créez un revêtement de sol gai dans un kaléidoscope de couleurs avec Iconic, la nouveauté Essentials. Une technique de tuftage...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Comment lire les passeports environnementaux pour obtenir des certifications de bâtiments durables ?
Dans cette vidéo instructive, nous vous guidons à travers la lecture des passeports environnementaux.
Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
Rejoignez le programme ReStart® pour donner une seconde vie à vos revêtements de sol en fin d'usage et éviter que les matériaux ne finissent à la décharge ou à l’incinération.