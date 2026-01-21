Resitex Plus : Le solutions de rénovation U2SP3
Resitex Plus est une solution de revêtement de sol PVC en lés spécialement développée pour la rénovation des espaces résidentiels et assimilés, classés U2sP3. Grâce à sa conception innovante en pose semi-libre avec envers textile haute densité, Resitex Plus permet une installation rapide, propre et efficace, sans immobilisation des locaux.
Idéal pour les chantiers en milieu occupé, Resitex Plus se pose sans colle, directement sur le support existant — y compris sur carrelage — avec une préparation minimale. Son envers textile absorbe les irrégularités du support et supprime le besoin de ragréage, tout en garantissant une excellente stabilité dimensionnelle.
Doté d’une isolation acoustique de 19 dB, Resitex Plus améliore sensiblement le confort de vie en réduisant les bruits d’impact. Sa couche d’usure de 0,50 mm, associée au traitement de surface Pro Tech antibactérien, assure une bonne résistance à l’usure quotidienne, aux taches, aux rayures et aux bactéries, tout en facilitant l’entretien.
Avec ses décors bois et minéraux réalistes à la finition mate contemporaine, Resitex Plus offre une réponse esthétique et durable aux projets de rénovation de logements, en alliant confort, simplicité de pose et respect de la santé des occupants.
Matériaux (détail) :
- Traitement de surface PU Pro Tech antibactérien
- Couche d’usure PVC haute résistance
- Décor imprimé haute définition
- Couche décor compacte anti-poinçonnement
- Couche d’imprégnation
- Voile de verre pour une stabilité dimensionnelle renforcée
- Mousse haute densité pour l’isolation acoustique
- Envers textile de forte densité pour la pose semi-libre et l’absorption des défauts du support
- Sans orthophtalates (plastifiant DOTP)
Labels et certifications (détail) :
- REACH (conformité européenne)
- Sans orthophtalates
- E1 (formaldéhyde < 0,1 ppm)
- AgBB
- FloorScore®
- CSTB
- VinylPlus®
- ISO 9001 & ISO 14001 (sites de production)
- Fabrication avec 100 % d’énergie renouvelable
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Classification européenne : 23 – 33 – 42
Classement UPEC : U2sP3E1/2C2
Épaisseur totale : 3,45 mm
Couche d’usure : 0,50 mm
Poids : 2 500 g/m²
Isolation acoustique : ΔLw 19 dB
Réaction au feu : Cfl-s1
Glissance : R10
TVOC à 28 jours : < 100 µg/m³
Pose : semi-libre
Matériaux
- PVC
Labels et certifications
- Certification BREEAM
- Certification Haute Qualité Environnementale (HQE)
- Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- COV A+
- CSTB
- FDES
- ISO
- Label Well
Divers
Logements – parties privatives
Séjours, chambres, cuisines
Salles de bain
Rénovation en milieu occupé
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
Rouleaux de vinyle résidentiels Prima
Élégantes gammes de motifs bois et dalles aux détails authentiques, nos collections Prima offrent la plus vaste sélection de revêtements de sol en vinyle chez Beauflor. Avantages...
Rouleaux de vinyle résidentiels Optima
Les collections Optima arborent des motifs de bois et de pierre avec une attention particulière aux détails et un réalisme époustouflant. Avantages produit : Large...
Rouleaux de vinyle résidentiels Ultra
Les collections Ultra donnent style, élégance et durabilité à votre intérieur, quelle que soit la pièce où vous les posez. Avantages produit : Large...
Resitex Max : Le solution de rénovation U3P3
Resitex Max est une solution de revêtement de sol PVC en lés hautes performances, conçue pour la rénovation des locaux à usage intensif, classés U3P3. Elle répond...
Revêtement vinyle écologique pour habitat Twilight
Découvrez Twilight, la première collection de sols vinyles dédiée à l'habitat, conçue pour offrir une faible empreinte carbone. Cette gamme innovante associe...
Sols vinyle en lés - Feelings
Ce sol antidérapant proposé à la vente en rouleau offre un aspect on ne peut plus naturel autant à des pièces à usage résidentiel lourd telles que les entrées,...
Sols vinyle en lés - Blacktex
Fortement sollicité pour toute zone à forte fréquentation voire pour tout usage industriel modéré, commercial général ou résidentiel lourd tel que...
Sols vinyle en lés : Collection U2s - Gamme bâtiment 2023-2026
La collection U2s se compose de 3 gammes : Phonitec (avec un classement U2SP3E2C2) Acoutec (avec un classement U2SP3E2C2) Sonipro (avec un classement U2SP2E2C2) Cette collection de sols...
Sols vinyle en lés : Collection U3U4 - Gamme bâtiment 2023-2026
La collection U4/U3 se compose de 4 gammes voué à un usage professionnel : Xtreme (avec un classement U4P3E2C2 Compact) Phoni-Xtreme (avec un classement U4P3E2C2 Acoustique) Massif...
Sols vinyle en lés sur mesure : Beauflor Create
Avec Beauflor Create, toutes sortes de projets - des écoles et des crèches aux bureaux et aux hôtels - peuvent bénéficier de notre technologie d'impression numérique....