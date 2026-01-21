Resitex Plus : Le solutions de rénovation U2SP3

Resitex Plus est une solution de revêtement de sol PVC en lés spécialement développée pour la rénovation des espaces résidentiels et assimilés, classés U2sP3. Grâce à sa conception innovante en pose semi-libre avec envers textile haute densité, Resitex Plus permet une installation rapide, propre et efficace, sans immobilisation des locaux.

Idéal pour les chantiers en milieu occupé, Resitex Plus se pose sans colle, directement sur le support existant — y compris sur carrelage — avec une préparation minimale. Son envers textile absorbe les irrégularités du support et supprime le besoin de ragréage, tout en garantissant une excellente stabilité dimensionnelle.

Doté d’une isolation acoustique de 19 dB, Resitex Plus améliore sensiblement le confort de vie en réduisant les bruits d’impact. Sa couche d’usure de 0,50 mm, associée au traitement de surface Pro Tech antibactérien, assure une bonne résistance à l’usure quotidienne, aux taches, aux rayures et aux bactéries, tout en facilitant l’entretien.

Avec ses décors bois et minéraux réalistes à la finition mate contemporaine, Resitex Plus offre une réponse esthétique et durable aux projets de rénovation de logements, en alliant confort, simplicité de pose et respect de la santé des occupants.

Matériaux (détail) :

Traitement de surface PU Pro Tech antibactérien

Couche d’usure PVC haute résistance

Décor imprimé haute définition

Couche décor compacte anti-poinçonnement

Couche d’imprégnation

Voile de verre pour une stabilité dimensionnelle renforcée

Mousse haute densité pour l’isolation acoustique

Envers textile de forte densité pour la pose semi-libre et l’absorption des défauts du support

Sans orthophtalates (plastifiant DOTP)

Labels et certifications (détail) :