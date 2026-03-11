Rideau métallique EROS XXL

RIDEAU METALLIQUE EROS XXL

Avec sa gamme complète « EROS by Javey », Javey propose bien plus qu'une simple fermeture : un véritable élément architectural et commercial.

Que ce soit pour des magasins, des vitrines commerciales, des entrepôts, des bâtiments agricoles ou industriels, les rideaux EROS offrent une réponse technique et esthétique adaptée. Disponibles en plusieurs variantes telles que EROS XXL, Lame pleine, Lame micro-perforée, TRANSPARENCE, DUO ou encore ISOLALU35, ces rideaux répondent précisément aux besoins variés en matière de sécurité, de protection et d’esthétisme.Grâce à ses lames plates disponibles en diverses teintes et finitions, il s’intègre harmonieusement à tout type d’architecture. Cette flexibilité est particulièrement appréciée par les architectes et designers, leur offrant une véritable liberté créative.

Les rideaux EROS s’adaptent aisément aux contraintes techniques spécifiques des bâtiments : fréquence élevée des cycles d’ouverture et fermeture, configurations d’installation particulières (pose intérieure ou extérieure), ou encore choix variés de motorisation (moteur central, tubulaire ou extérieur). Des options comme les crochets anti-arrachement viennent renforcer davantage la sécurité des lieux équipés.

Ces rideaux sont par ailleurs certifiés classe au vent, attestant de leur résistance à des conditions climatiques particulières.

Les rideaux métalliques EROS by Javey offrent une résistance au vent exceptionnelle, grâce aux crochets et coulisses anti-arrachement spécifiquement développés par le bureau d’études Javey. Les rideaux métalliques de grande largeur EROS XXL sont certifiés en classe 5 jusqu'à 12,4 mètres de large et en classe 4 jusqu'à 15 mètres de large, avec des lames en épaisseur 9/10e. Les rideaux métalliques en lames d’épaisseur de 8/10e, équipés des crochets et coulisses anti-arrachement Javey, sont certifiés en classe 5 au vent jusqu’à 8 mètres de large.

Labels et certifications (détail) :