Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Rideau métallique EROS XXL

Partager le produit
JAVEY

RIDEAU METALLIQUE EROS XXL

Avec sa gamme complète « EROS by Javey », Javey propose bien plus qu'une simple fermeture : un véritable élément architectural et commercial.
Que ce soit pour des magasins, des vitrines commerciales, des entrepôts, des bâtiments agricoles ou industriels, les rideaux EROS offrent une réponse technique et esthétique adaptée. Disponibles en plusieurs variantes telles que EROS XXL, Lame pleine, Lame micro-perforée, TRANSPARENCE, DUO ou encore ISOLALU35, ces rideaux répondent précisément aux besoins variés en matière de sécurité, de protection et d’esthétisme.Grâce à ses lames plates disponibles en diverses teintes et finitions, il s’intègre harmonieusement à tout type d’architecture. Cette flexibilité est particulièrement appréciée par les architectes et designers, leur offrant une véritable liberté créative.
Les rideaux EROS s’adaptent aisément aux contraintes techniques spécifiques des bâtiments : fréquence élevée des cycles d’ouverture et fermeture, configurations d’installation particulières (pose intérieure ou extérieure), ou encore choix variés de motorisation (moteur central, tubulaire ou extérieur). Des options comme les crochets anti-arrachement viennent renforcer davantage la sécurité des lieux équipés.
Ces rideaux sont par ailleurs certifiés classe au vent, attestant de leur résistance à des conditions climatiques particulières.

Les rideaux métalliques EROS by Javey offrent une résistance au vent exceptionnelle, grâce aux crochets et coulisses anti-arrachement spécifiquement développés par le bureau d’études Javey. Les rideaux métalliques de grande largeur EROS XXL sont certifiés en classe 5 jusqu'à 12,4 mètres de large et en classe 4 jusqu'à 15 mètres de large, avec des lames en épaisseur 9/10e. Les rideaux métalliques en lames d’épaisseur de 8/10e, équipés des crochets et coulisses anti-arrachement Javey, sont certifiés en classe 5 au vent jusqu’à 8 mètres de large.

Labels et certifications (détail) :

  • Classe au vent 5

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Crochets et coulisses anti-arrachement
Certifié en classe 5 jusqu'à 12,4 mètres de large
Certifié classe 4 jusqu'à 15 mètres de large,
Lames en épaisseur 9/10e
Lames d’épaisseur de 8/10e

Divers

Magasins, des vitrines commerciales, des entrepôts, des bâtiments agricoles ou industriels

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
JAVEY - Batiweb

JAVEY, fabricant français de fermetures sur-mesure depuis 1986 JAVEY conçoit et fabrique...

1 Rue des Chênes
70700 GY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.