Unité extérieure climatisation EasyVRF 4

PLUS-PRODUIT :

Une gamme exclusive d'unités extérieures - seules 14/16/18 CV en soufflage horizontal du marché - également équipées de technologie Intelligent Refrigerant Control.

Un produit adapté aux applications hôtelières grâce à sa charge de gaz limitée permettant de répondre à la EN-378-1 et au grand nombre d'unités intérieures connectables.

Une installation simplifiée pour cette gamme d'unités extérieures la plus compacte du marché avec une pression statique disponible jusqu'à 60 Pa.

SPÉCIFICITÉS PRODUIT :

Applications hôtelières

La charge de réfrigérant des nouvelles unités extérieures EasyVRF4 a été réduite pour répondre à la EN-378-1.

Avec le plus grand nombre d’UI connectables permettant de traiter un nombre important de pièces, elles sont idéales pour des applications de type hôtelières.

Grandes capacités de raccordement

Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 42 unités intérieures sur une seule unité extérieure et ses 83 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 28 kW), la gamme EasyVRF4 offre un large choix de combinaisons.

>150% de la puissance nominale est raccordable.

Installation simplifiée

Avec seulement 1 428 mm de hauteur (jusqu'à 12 CV) et 1638mm (jusqu'à 18 CV), les unités extérieures EasyVRF4 sont les plus compactes du marché.

Leur hauteur est réduite de 26 % et de l’emprise au sol de 27 % à puissance équivalente par rapport au modèle standard.

La pression statique disponible jusqu'à 60 Pa offre une certaine souplesse lors de l'intégration de l'unité extérieure.

La longueur totale de raccordement maxi de 400 m est adaptée aux applications petit et moyen tertiaire.

Exclusivité et technologie

Seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché ! La nouvelle technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant de l'installation. Cette nouvelle technologie apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations.

Entretien simplifié

La maintenance des groupes est facilitée grâce à l'accessibilité des pièces par l'avant et le montage des cartes électroniques sur charnière.