Seuil 40mm : multi niveaux adhésivé Butyle

Longueur : 2.80 m et 93 cm

Largeur : 40 mm

En cas de pose en différence de niveaux, la partie fine du seuil doit se situer sur le revêtement le plus haut et la partie biseaute sur le revêtement le plus bas.

Type de pose : Rapportée

Type de revêtement : Carrelage – LVT/PVC/VINYLE- Parquet/Stratifié

Usage : en intérieur uniquement