Sous-couches CQuest

INTERFACE EUROPE

CQuestBio est une sous-couche pour dalles de moquette nouvelle génération, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif

Notre sous-couche CQuestBio est en standard toutes nos dalles de moquette. Elle permet de réduire l'empreinte carbone moyenne de nos produits de 33%, sans altérer les performances techniques.

Grâce à CQuestBio, nos produits textiles ont maintenant 88% de contenu recyclé et biosourcé en moyenne. Cette sous-couche peut être réutilisée et elle est facilement recyclable en fin de vie pour créer de nouvelles sous-couches.

Matériaux :

  • Biocomposite
  • Eléments recyclés et biosourcés
  • Certifiée sans bitume ou PVC

Labels et Certifications :

  • Cradle-to-Cradle Gold
  • Empreinte carbone négative (EPD)

Caractéristiques techniques

Sous-couche à empreinte carbone négative
Fabriquée avec des matériaux biosourcés et recyclés
Diminue l'empreinte carbone globale de vos sols et de vos projets
Toutes nos dalles de moquette en sont dotées, en standard
88% de contenu recyclé et biosourcé en moyenne sur notre gamme textile
Conçue pour être réemployée en fin de vie
100% recyclable en fin de vie
Idéale pour les projets à certification environnementale
Certification Cradle-to-Cradle Gold

Divers

Applications :
Pose sans colle avec le système TacTiles d’Interface
Pose avec poisse traditionnelle
Bureaux, hôtellerie, enseignement supérieur, retail, maisons de retraite, hôpitaux

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Tertiaire
