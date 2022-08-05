Sous-couches CQuest

CQuest™Bio est une sous-couche pour dalles de moquette nouvelle génération, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

Notre sous-couche CQuest™Bio est en standard toutes nos dalles de moquette. Elle permet de réduire l'empreinte carbone moyenne de nos produits de 33%, sans altérer les performances techniques.

Grâce à CQuest™Bio, nos produits textiles ont maintenant 88% de contenu recyclé et biosourcé en moyenne. Cette sous-couche peut être réutilisée et elle est facilement recyclable en fin de vie pour créer de nouvelles sous-couches.

Matériaux :

Biocomposite

Eléments recyclés et biosourcés

Certifiée sans bitume ou PVC

Labels et Certifications :