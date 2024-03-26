ConnexionS'abonner
Fermer

Système Baumit open : façade isolée et murs qui respirent

BAUMIT
Partager : 

Système Baumit open : la façade qui respire

Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une ancienne, Baumit open est toujours la meilleure solution. Tous les composants sont perméables à la vapeur d’eau, donc ils permettent aux murs de respirer. Cela crée des conditions de vie optimales, que ce soit en été ou en hiver.

L'innovation open 

Le système Baumit open offre la meilleure technologie possible avec une perméabilité à la vapeur d’eau élevée et une haute résistance thermique. particulièrement adaptée aux besoins spécifiques des supports sensibles (bois, plâtre, pierre...), il est également recommandé dans le cadre de rénovations de logements mal ventilés.

Comment ca marche ?

Baumit open est composé de panneaux isolants openTherm, panneaux en polystyrène expansé (PSE) blanc ou graphité, comportant de nombreuses perforations de 2 à 3 mm de diamètre. Ces perforations confèrent aux panneaux isolants une perméance proche de celle des panneaux en laine de roche ou en fibres de bois et permettent à la vapeur d’eau d’être très facilement évacuée vers l’extérieur.

Les atouts du système

  • Une technologie "open" unique : le panneau isolant openTherm perforé est une exclusivité Baumit
  • Assure un confort intérieur optimal : le système est très respirant et perméable à la vapeur d'eau, il régule ainsi le taux d'humidité
  • Facile à mettre en oeuvre : le polystyrène expansé (PSE) est composé à 99% d'air, il est très maniable et facile à découper
  • Isolation en toute saison : l'ITE permet de réduire les pertes de chaleur en hiver et conserver les murs frais en été

Matériaux (détail)

  • Cheville à frapper
  • Isolant en PSE graphité ou blanc perforé
  • Mortier-colle minéral prêt à gâcher
  • Primaire d'accroche régulateur d'absorption
  • Enduit de finition silicaté ou siloxané

Labels & Certifications (détail)

  • Certification Acermi pour les panneaux d'isolant 
  • Système relevant de l’Évaluation Technique Européenne ETA-09/0256
  • Système faisant l’objet du Document Technique d’Application DTA 7/17-1709

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Système sous DTA.
Cheville à frapper Startrack.
Isolant openTherm tres perméable à la vapeur d'eau.
Mortier colle minéral openContact à base de chaux aérienne.
Treillis d'armatures en fibres de verre résistant aux alcalins.
Large gamme de finitions.
Haute résistance thermique.

Matériaux

  • Minéral

Labels et certifications

  • DTA
  • Label Acermi

Divers

Domaine d'emploi : neuf et rénovation.
Travaux neufs : isolation première.
Rénovation : isolation première ou surisolation.
Mise en oeuvre : se référer à nos avis techniques et au Cahier du CSTB 3035.
Supports admissibles : béton, maçonnerie, enduit hydraulique RPE, peinture plâtres, pierres, bois, revêtement carrelé.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

BAUMIT - Batiweb

Ce qui a commencé en 1810 avec un four à chaux est devenu l'une des marques de matériaux...

Zac du Gué de Launay 1 Imp. de la Centrale
77360 VAIRES-SUR-MARNE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.