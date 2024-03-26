Système Baumit open : façade isolée et murs qui respirent
Système Baumit open : la façade qui respire
Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une ancienne, Baumit open est toujours la meilleure solution. Tous les composants sont perméables à la vapeur d’eau, donc ils permettent aux murs de respirer. Cela crée des conditions de vie optimales, que ce soit en été ou en hiver.
L'innovation open
Le système Baumit open offre la meilleure technologie possible avec une perméabilité à la vapeur d’eau élevée et une haute résistance thermique. particulièrement adaptée aux besoins spécifiques des supports sensibles (bois, plâtre, pierre...), il est également recommandé dans le cadre de rénovations de logements mal ventilés.
Comment ca marche ?
Baumit open est composé de panneaux isolants openTherm, panneaux en polystyrène expansé (PSE) blanc ou graphité, comportant de nombreuses perforations de 2 à 3 mm de diamètre. Ces perforations confèrent aux panneaux isolants une perméance proche de celle des panneaux en laine de roche ou en fibres de bois et permettent à la vapeur d’eau d’être très facilement évacuée vers l’extérieur.
Les atouts du système
- Une technologie "open" unique : le panneau isolant openTherm perforé est une exclusivité Baumit
- Assure un confort intérieur optimal : le système est très respirant et perméable à la vapeur d'eau, il régule ainsi le taux d'humidité
- Facile à mettre en oeuvre : le polystyrène expansé (PSE) est composé à 99% d'air, il est très maniable et facile à découper
- Isolation en toute saison : l'ITE permet de réduire les pertes de chaleur en hiver et conserver les murs frais en été
Matériaux (détail) :
- Cheville à frapper
- Isolant en PSE graphité ou blanc perforé
- Mortier-colle minéral prêt à gâcher
- Primaire d'accroche régulateur d'absorption
- Enduit de finition silicaté ou siloxané
Labels & Certifications (détail) :
- Certification Acermi pour les panneaux d'isolant
- Système relevant de l’Évaluation Technique Européenne ETA-09/0256
- Système faisant l’objet du Document Technique d’Application DTA 7/17-1709
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Système sous DTA.
Cheville à frapper Startrack.
Isolant openTherm tres perméable à la vapeur d'eau.
Mortier colle minéral openContact à base de chaux aérienne.
Treillis d'armatures en fibres de verre résistant aux alcalins.
Large gamme de finitions.
Haute résistance thermique.
Matériaux
- Minéral
Labels et certifications
- DTA
- Label Acermi
Divers
Domaine d'emploi : neuf et rénovation.
Travaux neufs : isolation première.
Rénovation : isolation première ou surisolation.
Mise en oeuvre : se référer à nos avis techniques et au Cahier du CSTB 3035.
Supports admissibles : béton, maçonnerie, enduit hydraulique RPE, peinture plâtres, pierres, bois, revêtement carrelé.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
