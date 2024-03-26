Système Baumit open : façade isolée et murs qui respirent

Système Baumit open : la façade qui respire

Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une ancienne, Baumit open est toujours la meilleure solution. Tous les composants sont perméables à la vapeur d’eau, donc ils permettent aux murs de respirer. Cela crée des conditions de vie optimales, que ce soit en été ou en hiver.

L'innovation open

Le système Baumit open offre la meilleure technologie possible avec une perméabilité à la vapeur d’eau élevée et une haute résistance thermique. particulièrement adaptée aux besoins spécifiques des supports sensibles (bois, plâtre, pierre...), il est également recommandé dans le cadre de rénovations de logements mal ventilés.

Comment ca marche ?

Baumit open est composé de panneaux isolants openTherm, panneaux en polystyrène expansé (PSE) blanc ou graphité, comportant de nombreuses perforations de 2 à 3 mm de diamètre. Ces perforations confèrent aux panneaux isolants une perméance proche de celle des panneaux en laine de roche ou en fibres de bois et permettent à la vapeur d’eau d’être très facilement évacuée vers l’extérieur.

Les atouts du système

Une technologie "open" unique : le panneau isolant openTherm perforé est une exclusivité Baumit

Assure un confort intérieur optimal : le système est très respirant et perméable à la vapeur d'eau, il régule ainsi le taux d'humidité

Facile à mettre en oeuvre : le polystyrène expansé (PSE) est composé à 99% d'air, il est très maniable et facile à découper

Isolation en toute saison : l'ITE permet de réduire les pertes de chaleur en hiver et conserver les murs frais en été

Matériaux (détail) :

Cheville à frapper

Isolant en PSE graphité ou blanc perforé

Mortier-colle minéral prêt à gâcher

Primaire d'accroche régulateur d'absorption

Enduit de finition silicaté ou siloxané

Labels & Certifications (détail) :