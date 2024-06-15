CeramicFix : mortier-colle façade C2S1, gris ou blanc
La pose du carrelage est régie par diverses Normes Françaises (NF) et Cahiers de Prescription Technique (CPT), dont notamment la NF DTU 52.2 « Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles ».
Selon l’exposition à l’eau des locaux, un système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC) peut être requis afin d‘empêcher les pénétrations d’humidité.
Matériaux (détail) :
- Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé, destiné au collage de revêtements céramiques (et assimilés), de pierres naturelles et de plaquettes en terre cuite sur murs extérieurs.
Labels & Certifications (détail) :
- Certification QB
- Produit fabriqué en France
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Mortier-colle classé C2S1 ET selon la norme NF EN 12004-1.
Sac de 25 kg.
Matériaux
- Mortiers
Labels et certifications
- EN
- NF
Divers
Spécial façade.
Flexible et résistant au glissement.
Disponible en blanc et en gris.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Baumit Ceramic J : solution de jointoiement esthétique façades
Mortier à la chaux teinté dans la masse pour la réalisation de joints de briques apparentes et de plaquettes de parement, en façade et sur les systèmes d’isolation...
Baumit StarSystem Nature : isolation de façade biosourcée
La façade qui répond aux enjeux énergétiques et environnementaux Créer un environnement sain, confortable et durable, c’est la volonté du Groupe Baumit....
Système Baumit open : façade isolée et murs qui respirent
Système Baumit open : la façade qui respire Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une ancienne, Baumit open est toujours la meilleure solution. Tous les...
Baumit CreativTop : enduit décoratif façades textures créatives
Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite L’aspect unique d’une façade ne dépend pas uniquement de sa couleur. Baumit CreativTop est un enduit de finition siloxané...
Baumit CrystalTop : enduit de finition minéral
Baumit CyrstalTop est un enduit de finition minéral ce qui signifie que la vapeur d'eau peut facilement s'évaporer à travers des pores microscopiques, il est donc très...