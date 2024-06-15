ConnexionS'abonner
Fermer

CeramicFix : mortier-colle façade C2S1, gris ou blanc

BAUMIT
Partager : 

La pose du carrelage est régie par diverses Normes Françaises (NF) et Cahiers de Prescription Technique (CPT), dont notamment la NF DTU 52.2 « Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles ».
Selon l’exposition à l’eau des locaux, un système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC) peut être requis afin d‘empêcher les pénétrations d’humidité.

Matériaux (détail) :

  • Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé, destiné au collage de revêtements céramiques (et assimilés), de pierres naturelles et de plaquettes en terre cuite sur murs extérieurs.

Labels & Certifications (détail) :

  • Certification QB
  • Produit fabriqué en France

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Mortier-colle classé C2S1 ET selon la norme NF EN 12004-1.
Sac de 25 kg.

Matériaux

  • Mortiers

Labels et certifications

  • EN
  • NF

Divers

Spécial façade.
Flexible et résistant au glissement.
Disponible en blanc et en gris.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

BAUMIT - Batiweb

Ce qui a commencé en 1810 avec un four à chaux est devenu l'une des marques de matériaux...

Zac du Gué de Launay 1 Imp. de la Centrale
77360 VAIRES-SUR-MARNE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.